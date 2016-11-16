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Политолог Алексей Петров, координатор межрегионального фонда "Голос-Сибирь", уволен из Иркутского университета, где был доцентом и замдекана истфака, по доносу лидера регионального отделения НОД Сергея Позникова. Об этом сообщает "Интерфакс-Сибирь".

В обоснование своего решения ректор вуза Александр Аргучинцев обвинил политолога в прогулах. Он также потребовал от Петрова вернуть 100 тысяч рублей зарплаты, выплаченной тому за время, которое тот якобы фактически не отработал. Как уточняет Ozero, речь идет о 75 прогулах за последние три года.

"Факт прогулов не доказан, но решение они уже приняли и деньги требуют вернуть, - подчеркнул Петров. - Добровольно делать это я не собираюсь. Этот вопрос мы будем решать в судебном порядке".

Донос на политолога Позников подал в прокуратуру. Та провела проверку, по итогам которой потребовала от администрации университета ликвидировать нарушения трудового законодательства. "Насколько мне известно, в предписании мое имя не фигурировало, однако они (ректорат. - Ред.) решили поступить так, как поступили", - заметил Петров.

Аргучинцев уволил политолога, несмотря на то что единогласно выступил против такой меры профком вуза, а также заявил протест региональный омбудсмен Валерий Лукин.

Между тем сам Позников признал, что обвинение Петрова в прогулах было лишь поводом - в действительности он добивался увольнения политолога по идеологическим соображениям. Петров, заметил нодовец, с 2005 года является директором Иркутской школы публичной политики, а с 2007-го руководит также "Голосом-Сибирью".

Позников назвал политолога "элементом внешнего управления" и "иностранным агентом в системе образования России". "Он фактически размывает мозги студентам и делает их беззащитными перед амеровской пропагандой", - заявил нодовец.

"Идея (отправить донос. - Ред.) - моя, - добавил Позников. - Возникла после просмотра его (Петрова. - Ред.)странички в Фейсбуке, и неожиданно оказалась плодотворной. Думаю, мы будем ее тиражировать не только в Иркутске. Оценим результаты, напишем методички".

Следующими, по словам доносчика, станут журналисты и деятели культуры, которые придерживаются "неправильных идеологических взглядов".

Наряду с НОД Поздников состоит в ОНФ и Профсоюзе граждан России. Член регионального штаба ОНФ Сергей Шишкин заверил, что к инициативе своего функционера отделение фронта отношения не имеет.

Об угрозе увольнения Петрова стало известно уже некоторое время назад. В среду у памятника Александру III, недалеко от ректората университета, состоялся согласованный митинг против такого решения. В нем приняли участие свыше 100 человек.

Трудовую книжку Петрову принесли на рабочее место меньше чем за час до начала митинга.