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СКР закрыл дело петербургского архитектора Сергея Ахметова, который был ложно обвинен в нападении на полицейского на протестной акции. Об этом сообщил в твиттере адвокат бывшего политзека Сергей Бадамшин.

"Но есть один нюанс", - заметил юрист. Преследование Ахметова прекращено за истечением срока давности, то есть по нереабилитирующему основанию. При этом из постановления СКР, фрагмент факсимиле которого опубликовал адвокат, следует, что дело архитектора было переквалифицировано с первоначальной части 1 статьи 318 УК (применение неопасного насилия к представителю власти) на статью 319 (оскорбление представителя власти).

Как можно заключить, переквалификация потребовалась именно для прекращения дела. Если раньше Ахметову вменялось преступление средней тяжести, срок давности по которому согласно части 1 статьи 78 УК составляет шесть лет, то затем ему инкриминировали преступление небольшой тяжести, по которому срок давности равен лишь двум годам. Два года с момента вменяемого архитектору эпизода уже истекли, а шесть лет - еще нет.

При этом ранее о переквалификации дела в СМИ не сообщалось.

Кроме того, Ахметов почти девять месяцев провел в заключении. Между тем статья 319 УК не предусматривает лишения свободы, а стало быть - в соответствии с частью 1 статьи 108 УПК (заключение под стражу) - и такой меры пресечения, как отправка в СИЗО.

В первоначальной редакции обвинения заявлялось, будто Ахметов 18 июля 2013 года находился в Москве, где участвовал в проходившей на Манежной площади акции против приговора Алексею Навальному и Петру Офицерову по делу "Кировлеса". Там обвиняемый якобы пытался помешать некоему полковнику полиции в задержании демонстрантки и для этого схватил силовика за погон, чем причинил ему физическую боль в руке. Погон, как утверждалось, оторвался.

Между тем Ахметов не бывал в Москве с 2011 года. На странице мероприятия в Фейсбуке он поставил отметку "Пойду", однако в действительности на акцию не поехал. Отсутствие Ахметова в столице подтверждалось как показаниями свидетелей, так и биллингом его мобильника. На фотографиях же в материалах дела был изображен не обвиняемый, а другой человек.

21 ноября 2015 года Ахметова задержали в Выборге по возвращении в Россию из отпуска и доставили в Москву, где после опознания "потерпевшим" предъявили обвинение. 23 ноября архитектора арестовали.

Вменяемую вину Ахметов признать отказался.

В конце июня 2016 года после обращения Бадамшина, указавшего на неопровержимое алиби своего клиента, столичный главк СКР изъял дело из отдела ведомства по Тверскому району столицы для проверки. Месяц спустя стало известно, что следователь Тверского райотдела В. Лебедев, который вел дело Ахметова, по итогам проверки отстранен от расследования.

10 августа срок содержания политзека в СИЗО истекал. Ходатайства об очередном продлении Ахметову ареста СКР в суд не подал, и обвиняемого освободили под подписку о невыезде.