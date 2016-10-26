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новость В СКР руфинг и зацепинг назвали "спланированной извне акцией"

26.10.2016
Зацеперы. Кадр Пятого канала
Зацеперы. Кадр Пятого канала
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В СКР считают экстремальные увлечения руфинг и зацепинг "спланированной извне акцией" вовлечения молодежи на различные опасные объекты. Об этом заявил исполняющий обязанности главы Московского межрегионального следственного управления на транспорте Сергей Вазюлин, сообщает РИА "Новости".

Эти субкультуры продвигаются через СМИ и интернет, отметил Вазюлин. Представитель СКР данные неких экспертов, утверждающих, что это является "одной из составляющих воздействия на население извне". Именно по этой причине очень важно отслеживать, кто управляет сайтами, посвященными этим увлечениям, подчеркнул Вазюлин.

По его словам, сейчас активно прорабатывается вопрос о введении новых норм уголовной ответственности за такие преступления, в частности, в статью 110 УК (доведение до самоубийства).

Руферы забираются на высокие здания и сооружения, как правило, публикуя фото и видео восхождений. Зацеперы передвигаются на поездах, цепляясь к вагонам снаружи за поручни, лестницы и подножки. Нередки случаи получения зацеперами серьезных травм и даже их гибели.

В 2014 году в РЖД предложили считать призывами к суициду распространяемые в соцсетях приглашения покататься на крышах электричек и поездов метрополитена. На этом основании Роскомнадзору следует блокировать сообщества зацеперов в интернете, отметили в РЖД.

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26.10.2016

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