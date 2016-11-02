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В столице Дагестана по делу о массовом отравлении горожан питьевой водой задержан гендиректор предприятия "Махачкалаводоканал" Магомед Муртазалиев. Об этом сообщается на сайте СКР.

Как утверждается, Муртазалиеву вменена часть 1 статьи 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), санкция которой составляет до двух лет колонии. При этом следственное ведомство заявляет, что будет настаивать на аресте задержанного.

Между тем часть 1 статьи 108 УПК (заключение под стражу) не допускает ареста по обвинениям, предусматривающим срок до трех лет включительно. Ни одно из приведенных в этой же норме исключений к Муртазалиеву не применимо.

На каком основании в свете этого СКР будет добиваться ареста задержанного, неизвестно. Можно предположить, что ему вменят более тяжкий состав - например, пункт "б" части 2 статьи 238 (оказание небезопасных услуг детям в возрасте до шести лет). За это кодекс предусматривает уже до шести лет колонии.

По состоянию на 2 ноября, утверждает следственное ведомство, в больницы с острой кишечной инфекцией попали 675 человек, в том числе 497 детей. В стационарах в среду оставались 345 пострадавших, из них 246 детей.

Вспышка инфекции началась 27 октября. Причиной ее главный санитарный врач России Анна Попова назвала недостаточное хлорирование питьевой воды.

Дело СКР возбудил уже 28-го числа.

31 октября у мэрии Махачкалы прошел несогласованный митинг протеста, непосредственным поводом к которому стали именно массовые отравления горожан. Чиновники в беседе с делегатами демонстрантов подтвердили правоту граждан. Между тем полицейские и омоновцы разгоняли и задерживали демонстрантов.

Как передает РИА "Новости", в среду вечером отравления в Махачкале обсуждались на встрече главы Дагестана Рамазана Абдулатипова с Владимиром Путиным. Причиной случившегося Абдулатипов назвал попадание в водопровод сточных вод из канализации, которую прорвало после 10 дней дождей.

"Самое главное, - заявил глава Дагестана, - то, что эта система (канализации. - Ред.) не ремонтировалась, и многие учреждения, в том числе водоканал, были переданы родственникам бывших руководителей, а эти люди выкачивали оттуда деньги годами и фактически не выделялись средства на реконструкцию и ремонт".

Абдулатипов также рассказал, что двое пострадавших попали в реанимацию, однако "один из них уже вышел и второй тоже выздоравливает". "Летальных исходов нет и не было", - заверил чиновник.