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новость В Махачкале прошел митинг после отравления более чем 400 граждан питьевой водой

31.10.2016
Митинг у мэрии Махачкалы, 31.10.2016. Фото: chernovik.net
Митинг у мэрии Махачкалы, 31.10.2016. Фото: chernovik.net
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У мэрии Махачкалы на площади Ленина - центральной площади города - прошел протестный митинг после отравления более чем 400 местных жителей питьевой водой. Об этом сообщает "Черновик". В акции приняли участие более 100 человек.

По информации Минздрава Дагестана, всего с 27 по 31 октября в больницы с кишечной инфекцией попали 438 человек, в том числе 324 ребенка. По состоянию на понедельник в стационарах оставались 228 заболевших, из них 196 детей.

Причиной вспышки инфекции главный санитарный врач России Анна Попова, накануне прибывшая в Дагестан, назвала недостаточное хлорирование питьевой воды.

Наряду с массовыми отравлениями демонстранты заявили и о других проблемах. Это, в частности, низкие зарплаты, забастовки маршрутчиков, тотальная коррупция, в том числе в судах, земельный вопрос, а также недоступность мэра города Мусы Мусаева.

Чиновники городской администрации вышли к протестующим и пригласили их делегатов на встречу. С демонстрантами общался первый вице-мэр Абдулмумин Ибрагимов. Он заявил, что требования граждан справедливы и вопросы будут решаться, однако митинг не согласован, поэтому собравшимся следует разойтись.

Как заметил один из участников встречи, студент Курбан Темирханов, в этот же день протестующие намерены составить уведомление, назначив митинг 15 ноября.

Пока делегаты общались с Ибрагимовым, полицейские оттеснили протестующих от мэрии к памятнику Ленину в центре площади, а затем начали разгон акции. Четырех демонстрантов задержали; кроме того, оперативникам было дано указание снимать на камеру наиболее активных протестующих. После этого примерно половина собравшихся покинула площадь. Между тем оставшиеся - около 50 человек - сгруппировались у памятника и стали дожидаться возвращения делегатов.

После выхода делегатов из мэрии протестующие заявили, что не уйдут с площади, пока полиция не освободит их задержанных товарищей. Вскоре всех четверых задержанных отпустили с протоколами по статье 20.1 КоАП (мелкое хулиганство).

Между тем в нескольких кварталах от мэрии, у Русского театра, собрались около 20 жительниц региона, сыновья которых в последние полгода пропали без вести. Матери подозревают, что детей похитили силовики. Полицейские и омоновцы не пытались пресечь акцию, однако отгоняли любопытных прохожих.

Это не первое выступление матерей пропавших. С начала октября прошло несколько подобных акций, в том числе на площади Ленина. По крайней мере один из митингов силовики пытались разогнать.

Комментарии 1 комментарий | Оставить комментарий Обсудить
31.10.2016

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