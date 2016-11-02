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новость Против ульяновского активиста Алферьева ФСБ открыла дело по 280-й статье

02.11.2016
Данила Алферьев. Источник: ФБ-страница Левого блока
Данила Алферьев. Источник: ФБ-страница Левого блока
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УФСБ по Ульяновской области возбудило против активиста Левого блока Данила Алферьева новое дело об экстремизме. Об этом "Граням" сообщила адвокат оппозиционера Раушания Камалова. Алферьеву вменена часть 1 статьи 280 УК (публичные призывы к экстремизму), предусматривающая до четырех лет колонии.

О намерении ФСБ открыть дело против Алферьева товарищи активиста сообщили еще 21 октября. Однако постановление об открытии дела появилось только в среду. Его издал старший следователь областного УФСБ майор юстиции Андрей Чернов. В 2014 году Чернов вел дела публициста-антиимперца Сергея Крюкова, который после освобождения из СИЗО в связи с истечением предельного срока ареста по инкриминированным обвинениям бежал на Украину.

Как рассказал "Граням" лидер Левого блока Владислав Рязанцев, Чернов пообещал Алферьеву "исправить недоработку" с его подпиской о невыезде. По первому делу суд отказал СКР в аресте активиста.

Новое дело возбуждено из-за той же речи Алферьева, которая послужила поводом к открытию первого дела - по части 1 статьи 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды в отношении "представителей власти, которые в настоящее время руководят Россией"). По этому делу активисту также грозит четыре года.

Камалова пояснила, что СКР, ведущий первое дело, по итогам проведенной экспертизы счел, что в речи Алферьева присутствует состав не только 282-й, но и 280-й статьи. Между тем дела по 280-й статье подследственны ФСБ, а не СКР. Поэтому часть материалов из дела активиста выделили и направили в спецслужбу, которая и возбудила дело.

7 ноября 2014 года на акции левых в Ульяновске Алферьев произнес речь, пародировавшую выступление Андрея Коваленко, лидера московского отделения Евразийского союза молодежи, на черносотенном митинге в столице в феврале того же года. Речь евразийца активист воспроизвел очень близко к оригиналу, изменив лишь ключевые слова. Так, вместо "на руинах Вашингтона напишут наши имена" он произнес "на руинах Кремля", а вместо "Владимир Владимирович, только приказ! Мы ждем не дождемся вашего "фас"!" - "Геннадий Андреевич, только приказ!" (то есть Зюганов, лидер КПРФ).

Летом 2015 года Алферьев окончил с красным дипломом Ульяновский педуниверситет и переехал в Москву, где поступил в аспирантуру РГГУ по истории. Между тем 30 мая 2016-го отдел СКР по Ленинскому району Ульяновска открыл против активиста дело и объявил его в федеральный розыск.

Утром 22 августа группа силовиков вломилась в московскую квартиру, которую Алферьев снимал в складчину с другими сторонниками левой оппозиции. Активиста задержали и вывезли в Ульяновск.

На другой день Ленинский райсуд города отклонил ходатайство об аресте Алферьева, заявленное следователем Светланой Сергуниной. В итоге с оппозиционера взяли подписку о невыезде.

Вменяемую вину активист не признает.

Комментарии 1 комментарий | Оставить комментарий Обсудить
02.11.2016

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