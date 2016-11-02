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новость ФСБ внесла "Аум синрикё" в реестр террористических организаций

02.11.2016
Флаг "Аум синрикё"
Флаг "Аум синрикё"
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Международное религиозное объединение "Аум синрикё" внесено в реестр террористических организаций, который ведет ФСБ. Теперь в этом списке насчитывается 26 позиций.

Основанием стало решение Верховного суда. 20 сентября ВС запретил деятельность объединения "Аум синрикё" в России. Таким образом было удовлетворено исковое заявление Генеральной прокуратуры, поступивший в суд 13 сентября. Дело слушалось в закрытом режиме.

"Аум синрикё" - религиозная синкретическая секта, основанная Сёко Асахарой. Широкую известность она получила после террористического акта в метро Токио 20 марта 1995 года. В ходе пяти скоординированных атак сектанты распылили отравляющий газ зарин в токийском метрополитене. В результате погибли 13 человек и пострадали около 6 тысяч.

13 членов секты, включая Асахару, были позднее приговорены к смертной казни. Всего обвинения по этому делу были предъявлены 188 представителям "Аум синрикё".

5 апреля 2016 года Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с деятельностью сторонников "Аум синрикё" в России. Как сообщил официальный представитель ведомства Владимир Маркин, дело было возбуждено по факту создания объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами и иным причинением вреда их здоровью (часть 1 статьи 239 УК). Наказание по этой статье подразумевает штраф до 300 тысяч рублей или лишение свободы на срок до четырех лет.

По словам Маркина, последователи "Аум синрикё" применяли физическое и психологическое давление на граждан с целью получения их имущества. С 2012 по 2014 годы, добавил он, секта собирала пожертвования через интернет. Также проводились собрания ее участников в Москве и Петербурге. Также проводились собрания участников "Аум синрикё" на территории Москвы и Петербурга.

Днем позже выяснилось, что около 30 жителей Москвы и Петербурга, задержанных по подозрению в принадлежности к секте, оказались лишь любителями йоги. Всех задержанных отпустили без привлечения в качестве подозреваемых.

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02.11.2016

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