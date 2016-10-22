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Главное военное управление СКР закрыло дело, одним из фигурантов которого являлся бывший руководитель ФГУП "Санкт-Петербургский инженерно-строительный центр Минобороны" Валерий Пузиков, зять экс-главы военного ведомства Анатолия Сердюкова. Об этом сообщает "Коммерсант". Соответственно, прекращено преследование и двух других фигурантов дела - топ-менеджеров ФГУП Валерия Седова и Ирины Петуховой.

Дело закрыли после переквалификации обвинения с части 4 статьи 160 УК (присвоение или растрата, совершенные группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере), предусматривающей до 10 лет колонии, на часть 1 статьи 201 (злоупотребление полномочиями), санкция которой составляет до четырех лет.

Иными словами, если первоначально фигурантам вменялось тяжкое преступление, то после переквалификации они стали обвиняемыми в преступлении средней тяжести. Это дало возможность применить к Седову и Петуховой амнистию в честь 70-летия победы над Германией. В числе прочих амнистия распространяется на мужчин старше 55 лет и на женщин в возрасте от 50.

Пузиков 55 лет еще не достиг, поэтому его преследование прекратили за истечением срока давности. Согласно статье 78 УК срок давности для преступлений средней тяжести составляет шесть лет; между тем преступление, вменяемое зятю Сердюкова, СКР датирует временем более шести лет назад.

Таким образом, дело против всех трех фигурантов прекратили по нереабилитирующим основаниям.

Главная военная прокуратура, также сообщает издание, согласилась с закрытием дела.

Фамилия Пузикова упоминалась в связи с разными делами о коррупции в Минобороны, однако статус обвиняемого он получил лишь в единственном из этих дел. О его возбуждении стало известно в январе 2014 года. Согласно фабуле дела, зять Сердюкова вместе с Седовым и Петуховой совершили махинации в рамках контракта их предприятия на транспортное обслуживание Минобороны. Военное ведомство арендовало у ФГУП 560 иномарок, которые, в свою очередь, были взяты Пузиковым во временное пользование у фирм, принадлежащих его жене. Как утверждалось, машины Минобороны фактически не использовало, однако ФГУП перечислило фирмам жены Пузикова около 8 миллионов рублей.

Кроме того, заявлялось, что на ряд должностей на предприятие приняли лиц, фактически там не работавших. В их числе были родственники Пузикова. Руководство ФГУП выписывало "мертвым душам" зарплаты, премии, командировочные и присваивало их. Таким образом, говорилось в деле, Пузиков и Седов получили 4 миллиона рублей.

О Пузикове еще в начале 2013 года сообщалось, что он выехал из России. Однако в марте 2014-го, после того как его объявили в розыск, стало известно, что он добровольно явился к следователю. С Пузикова взяли подписку о невыезде.

В начале нынешнего года дело дошло до суда. Однако 1 марта Московский райсуд Петербурга по ходатайству защиты обвиняемых вернул материалы в прокуратуру, указав на ряд недочетов. Прокуратура, в свою очередь, направила дело на доследование.