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Потерпевшими по делу Андрея Попова ("бога Кузи") признаны десять человек. Как передает ТАСС, об этом сообщил адвокат Попова Александр Клинов.

"В настоящее время мы продолжаем ознакомление с материалами дела. Кроме того, что увеличилось число потерпевших (с 6 до 10 человек), никаких иных изменений в деле нет", - сказал он.

По мнению адвоката, изучение материалов займет еще несколько месяцев, так как обвиняемый из-за плохого зрения не может самостоятельно читать, а документы ему зачитываются вслух. Клинов отметил, что его подзащитный не признает своей вины и отрицает факт мошенничества со своей стороны. Это же, по словам защитника, подтверждают и результаты очных ставок.

Попов и ряд его ближайших помощников были задержаны 10 сентября 2015 года. Как утверждается, при обысках по делу, прошедших в семи московских квартирах, силовики обнаружили около 43 миллионов рублей и более 100 тысяч долларов, а также "специфическую литературу и экзотических животных, содержащихся в ненадлежащих условиях". Также заявлялось об изъятии записей, свидетельствующих, что руководство секты мошенническим образом завладевало деньгами граждан.

11 сентября 2015-го Попова арестовали. Его предполагаемых сообщниц Надежду Розанову и Галину Маркевич также отправили в СИЗО. Попов категорически отрицает вменяемую вину.

Последний раз срок ареста фигурантов дела продлили 8 сентября. Как передавало РАПСИ, во время слушаний в Мосгорсуде защита Розановой представила благодарности, вынесенные обвиняемой за "благотворительную деятельность" в ДНР и ЛНР.

Попову 39 лет, он инвалид II группы по зрению. Как заявляли в Московской патриархии, ранее Попов долгое время вел деятельность под именем епископа Романа, а затем провозгласил себя "богом Кузей". В РПЦ утверждали, что основной доход секте приносит участие в православных выставках - выдавая себя за представителей малоизвестной церкви или монастыря, ее адепты предлагают посетителям заказывать различные молебны и требы.

Личность Попова в 2008-2009 годах активно обсуждалась на форуме дьякона Андрея Кураева. Участники форума сообщали, что многие из них попадали на лекции "владыки Романа" именно с православных выставок.

В 2013 году патриархия в своем заявлении выразила обеспокоенность активным участием членов секты "бога Кузи" в таких выставках.