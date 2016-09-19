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новость Следствие по делу "бога Кузи" завершено

19.09.2016
Андрей Попов ("бог Кузя"). Кадр "Вестей"
Андрей Попов ("бог Кузя"). Кадр "Вестей"
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УМВД по Москве завершило следствие по делу Андрея Попова ("бога Кузи"), а также экс-советника гендиректора Центра международной торговли Москвы Надежды Розановой и пенсионерки Галины Маркевич. Об этом сообщается на сайте полицейского ведомства.

Фигурантам предъявлены обвинения в окончательной редакции. Попов, Розанова, Маркевич и их адвокаты приступили к ознакомлению с материалами дела.

Обвиняемым инкриминированы статья 159 (мошенничество; конкретная часть статьи в сообщении не уточняется) и часть 1 статьи 239 УК (создание религиозного объединения, посягающего на личность и права граждан, и руководство им; до четырех лет колонии).

Попов, Розанова и Маркевич были задержаны 10 сентября 2015 года. Как утверждается, при обысках по делу, прошедших в семи московских квартирах, силовики обнаружили около 43 миллионов рублей и более 100 тысяч долларов, а также "специфическую литературу и экзотических животных, содержащихся в ненадлежащих условиях". Также заявлялось об изъятии записей, свидетельствующих, что руководство секты мошенническим образом завладевало деньгами граждан.

11 сентября 2015-го Попова арестовали. Розанову и Маркевич также отправили в СИЗО.

Сообщалось, что Попов категорически отрицает вменяемую вину.

Последний раз срок ареста фигурантов дела продлили 8 сентября. Как передавало РАПСИ, во время слушаний в Мосгорсуде защита Розановой представила благодарности, вынесенные обвиняемой за "благотворительную деятельность" в ДНР и ЛНР.

Попову 39 лет, он инвалид II группы по зрению. Как заявляли в Московской патриархии, ранее Попов долгое время вел деятельность под именем епископа Романа, а затем провозгласил себя "богом Кузей". В РПЦ утверждали, что основной доход секте приносит участие в православных выставках - выдавая себя за представителей малоизвестной церкви или монастыря, ее адепты предлагают посетителям заказывать различные молебны и требы.

Личность Попова в 2008-2009 годах активно обсуждалась на форуме дьякона Андрея Кураева. Участники форума сообщали, что многие из них попадали на лекции "владыки Романа" именно с православных выставок.

В 2013 году патриархия в своем заявлении выразила обеспокоенность активным участием членов секты "бога Кузи" в таких выставках.

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19.09.2016
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