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новость Экс-начальнику УМВД по Западному округу Москвы Рожкову дали 10 лет

12.10.2016
Владимир Рожков. Фото: petrovka38.ru
Владимир Рожков. Фото: petrovka38.ru
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Суд в Москве приговорил бывшего начальника УМВД по Западному округу столицы Владимира Рожкова к 10 годам колонии по делу о взяточничестве. Об этом сообщается на сайте СКР. Также Рожков оштрафован на 30 миллионов рублей и лишен звания полковника полиции.

Подсудимый был признан виновным по части 6 статьи 290 УК (получение взятки в особо крупном размере). Согласился ли с обвинением сам бывший полицейский, не уточняется.

Согласно фабуле дела, в 2013 году Рожков получил от решальщика взятку за "общее покровительство и попустительство по службе со стороны органов внутренних дел на подведомственной территории", а также за назначение его знакомого начальником отдела экономической безопасности и противодействия коррупции в УМВД по Западному округу.

За это, как утверждается, Рожков получил 5 миллионов рублей и машины Lexus RX-350 и Toyota Land Cruiser Prado с дополнительным оборудованием. Кроме того, решальщик оплатил ремонт стоимостью более 15 миллионов рублей в квартире, выделенной полицейскому начальнику столичным жилищным департаментом.

По информации РБК, Рожков был назначен на свой пост в Москве в феврале 2013 года. До этого он возглавлял УМВД по Новороссийску, а еще раньше - УМВД по Ельцу, Липецкая область. В отставку из полиции Рожков ушел в декабре 2014 года, сославшись на состояние здоровья. Арестовали его уже два месяца спустя - в феврале 2015-го.

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12.10.2016

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