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Из Главного следственного управления Следственного комитета по Москве исчезли материалы в отношении вора в законе Захария Калашова (Шакро Молодого) о создании им преступного сообщества. Как пишет "Росбалт", ссылаясь на собственный источник в правоохранительных органах, материалы еще в 2015 году были выделены из другого дела и переданы для начала расследования в следственный отдел по ЦАО.

По словам источника, после ареста бывшего замначальника столичного управления ведомства Дениса Никандрова и бывшего начальника службы безопасности центрального главка СКР Михаила Максименко прокуратура начала изучать материалы, к которым могли иметь доступ два этих сотрудника.

Интерес у проверяющих вызвали, в частности, материалы в отношении Калашова. Речь в них шла о событиях 15-летней давности и касалась захвата крупнейших столичных казино "Кристалл" и "Голден пэлас", сопровождавшихся преступлениями по ряду статей - похищением, убийством, мошенничеством.

"По решению Никандрова материалы для возбуждения дела были неожиданно отправлены из ГСУ СК по Москве в СУ по ЦАО. Оттуда их переслали в СО по Таганскому району, где просто "спрятали", не возбудив никого дела", - рассказал собеседник агентства. По его словам, в ходе проверки в СО по Таганскому району этих материалов обнаружить не удалось, где они сейчас находятся, никто пояснить не может.

21 сентября стало известно, что дело Максименко, его зама Александра Ламонова и Никандрова объединено в одно производство с делом об организации преступного сообщества, открытым против Калашова. Дело по части 2 статьи 210 УК (участие в преступном сообществе) ФСБ возбудила еще 15 июля. Именно по нему были получены санкции суда на большинство обысков в СКР. На другой день, 16 июля, председатель СКР Александр Бастрыкин открыл против Максименко, Ламонова и Никандрова другое дело - по части 6 статьи 290 (получение взятки в особо крупном размере). В дальнейшем дело о взяточничестве было передано в ФСБ, где его объединили в одно производство с делом по 210-й статье.

Пока бывшим чиновникам СКР предъявлены обвинения лишь по 290-й статье УК. Как рассказал собеседник агентства, решение, предъявлять ли им обвинения по статье 210, будет принято в конце расследования.

О возбуждении против Шакро дела о преступном сообществе сообщалось еще в начале августа; можно предположить, что вору в законе вменили не 2-ю, а 1-ю часть статьи 210 (организация преступного сообщества). При этом отмечалось, что пока арестованный имеет в деле статус подозреваемого, а обвинение ему предъявлено лишь по пунктам "а", "б" части 3 статьи 163 УК (вымогательство в особо крупном размере в составе организованной группы).

По данным "Росбалта", обвинения по 210-й статье ни Шакро, ни его подручному Андрею Кочуйкову (Итальянцу), так же как и арестованным чиновникам СКР, не предъявлены до сих пор.