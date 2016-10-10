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Главное следственное управление ГУ МВД по Москве возбудило уголовное дело в отношении главы Ассоциации по защите авторских прав в интернете Максима Рябыко. Как пишет "Коммерсант", по данным полицейских, он и его деловой партнер Артем Щербаков были задержаны после получения 5 миллионов рублей от руководителя интернет-портала "Аймобилко" Николая Белоусова.

Рябыко и Щербакова задержали днем 6 октября в ресторане Burgers and Crabs на 2-й Звенигородской улице в Москве. 7 октября в отношении них было возбуждено уголовное дело по признакам покушения на мошенничество в особо крупном размере (часть 3 статьи 30 и часть 4 статьи 159 УК). После допроса в главном следственном управлении ГУ МВД по Москве задержанных отпустили под подписку о невыезде. Обвинение Рябыко и Щербакову не предъявлено, оба остаются в статусе подозреваемых.

В сентябре АЗАПИ обратилась в правоохранительные органы с требованием проверки интернет-магазина "Аймобилко" и его владельца на возможную связь с заблокированным сайтом "Либрусек". После проверки полиция возбудила по этому заявлению уголовное дело по статье "Нарушение авторских и смежных прав" (часть 3 статьи 146 УК). В рамках расследования у Белоусова был проведен обыск, после чего бизнесмен был доставлен в ОВД "Якиманка".

По словам Белоусова, Рябыко и Щербаков после допроса прямо в ОВД сказали ему, что он проходит по делу свидетелем, но вскоре может оказаться обвиняемым. Однако, добавили они, за 50 миллионов рублей "эту проблему можно решить, а уголовное дело замять". Бизнесмену дали два часа на размышления и 48 часов для сбора денег.

Владелец "Аймобилко" сделал вид, что согласился, после чего направился в главное управление собственной безопасности МВД. Получить деньги подозреваемые, по словам Белоусова, хотели в собственном офисе, однако он по требованию оперативников настоял, чтобы передача миллионов прошла в людном месте.

АЗАПИ занимается защитой прав правообладателей в интернете, в частности, обеспечивает юридическую поддержку компаниям, которые жалуются на совершенные в отношении них пиратские действия. Ассоциация действует на коммерческой основе. Согласно опубликованному в 2016 году сообщению на ее сайте, услуги ассоциации стоят от 50 тысяч рублей в квартал.

"Успехом" АЗАПИ считается "вечная" блокировка торрент-трекера Rutracker и онлайн-библиотеки "Либрусек". Оба решения были приняты по сопровождавшимся специалистами ассоциации искам издательства "Эксмо", в котором Рябыко долгое время возглавлял юридическое управление.