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новость На пути в Ростов пропала дагестанская правозащитница Исаева

05.10.2016
Светлана Исаева. Фото с личной ФБ-страницы
Светлана Исаева. Фото с личной ФБ-страницы
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В Ростовской области пропала председатель махачкалинской НКО "Матери Дагестана за права человека", член дагестанской ОНК Светлана Исаева. Об этом сообщает "Кавказский узел".

Во вторник Исаева выехала автобусом из Махачкалы в Ростов-на-Дону. На КПП "Затеречный", расположенном на границе Дагестана со Ставропольским краем, силовики задержали правозащитницу, однако после проверки отпустили. При этом они предупредили Исаеву, что ее могут задержать и на посту при въезде в Ростов, куда автобус должен был прибыть между 5 и 6 часами утра в среду.

Когда в 11 утра 5 октября с общественницей попытались связаться, ее мобильник не отвечал, а с 12:30 он оказался выключен.

В УМВД по Ростову "Кавказскому узлу" заявили, что какой-либо информацией о судьбе Исаевой не располагают.

В ночь на 31 мая на КПП "Затеречный" Исаеву сняли с автобуса, когда она возвращалась в Махачкалу из Ростова. Силовики заявили, что дагестанский ЦПЭ в 2013 году включил правозащитницу в базу разыскиваемых лиц.

Однако, когда военный, проводивший проверку, позвонил в ЦПЭ, чтобы оперативники приехали за задержанной, ему ответили, что Исаеву в розыск не объявляли. В ФСБ, куда далее обратился военный, также заявили, что вопросов к правозащитнице не имеют.

После этого перед Исаевой извинились и посадили ее на следующий автобус в Дагестан.

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05.10.2016

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