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В Московскую хоральную синагогу ворвался неизвестный и ранил охранника из травматического пистолета. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Вечером в субботу неизвестный мужчина ворвался в синагогу в Большом Спасо-Глинищевском переулке в центре Москвы", - рассказал источник. По его словам, у мужчины помимо пистолета была канистра с горючей жидкостью. "Подоспевшие на место происшествия другие охранники задержали нападавшего", - сказал источник.

Раненый госпитализирован, к синагоге прибыли сотрудники полиции.

Нападения на синагоги происходили в России и ранее. В 2011 году в Москве несколько подростков бросили четыре бутылки с зажигательной смесью в здание синагоги в Сигнальном проезде. Возгорания не произошло, пострадавших не было.

В 2010 году в Твери произошел взрыв возле городской синагоги на Пушкинской улице. Самодельное взрывное устройство мощностью не более 100 граммов в тротиловом эквиваленте сработало около 1:30 ночи. В результате инцидента никто не пострадал.

В 2009 году в Хабаровске полицейские задержали группу молодых людей, которые забросали бутылками с зажигательной смесью синагогу и дом милиционера, расследовавшего преступления экстремистской направленности.