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Начальник управления уголовного розыска ГУ МВД по Москве Игорь Зиновьев написал рапорт об увольнении из органов внутренних дел. Как передает ТАСС, об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

"Несколько дней назад он написал рапорт. И это точно не связано с отставкой начальника Главного управления МВД по Москве Анатолия Якунина", - сказал источник, не уточнив, с чем связано такое решение.

Он пояснил, что Зиновьев будет уволен указом президента.

По данным источника, вслед за Зиновьевым в отставку может уйти и его заместитель Михаил Гусаков, к работе которого у руководства московского главка МВД есть вопросы. Ранее источники агентства сообщали, что Зиновьев после ухода с поста начальника МУРа возглавит УВД по Восточному административному округу Москвы.

По информации собеседников ТАСС, почти все сотрудники МУРа, кроме 1-й оперативно-разыскной части, известной как "убойный отдел", выведены за штат. В настоящее время реформирование происходит в 4-й оперативно-разыскной части, которая отвечала за борьбу с наркотиками, и в 6-й оперативно-разыскной части, отвечающий за борьбу с организованной преступностью, уточнил источник.

По его данным, реформирование связано с тем, что "руководство московского главка МВД пытается добиться не только эффективности работы, но и избавиться от коррупционеров".

По словам источника, за штат выведены и сотрудники, которые так или иначе связаны с прессой. Это сделано для борьбы с утечками оперативной информации в СМИ. Вместе с тем источник сообщил, что "выведение сотрудников МУРа за штат, не означает, что они все будут уволены".

В последнее время в управление кадров столичного ГУ МВД было подано более 20 рапортов сотрудников МУР с прошением о переводе в другие подразделения, из них четыре рапорта - на перевод в центральный аппарат МВД.

23 сентября указом президента Анатолий Якунин был освобожден от должности начальника Главного управления МВД по Москве и назначен на должность начальника оперативного управления МВД. Столичный главк полиции возглавил Олег Баранов.

Зиновьев в 2000-х занимал должность начальника криминальной милиции Центрального административного округа Москвы, затем работал замначальника УВД по ЦАО. В декабре 2011 года он стал начальником Управления внутренних дел по САО Москвы, а в 2014 году был назначен начальником МУРа.