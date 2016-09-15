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На спасшихся из затонувшего во время учений танка Т-72Б военнослужащих завели уголовное дело. Об этом сообщает "Урал-пресс-информ" со ссылкой на руководителя правозащитной организации "У военнослужащих тоже есть право" Алексея Ковалева.

Инцидент произошел еще 23 августа на Чебаркульском полигоне Центрального военного округа при отработке упражнения "вождение танка под водой". Как только военные начали маневр, в танк начала заливаться вода. Двоим членам экипажа удалось выбраться наружу через люк. Водителя-механика ефрейтора Дмитрия Михайлова удалось вытащить лишь через несколько минут. Он четыре дня находился в коме, перенес клиническую смерть.

В отношении командира танка сержанта-контрактника Сергея Тестова и наводчика возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 350 УК (нарушение правил вождения или эксплуатации боевой машины, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью). Еще до завершения расследования оба подозреваемых были уволены из армии.

По версии следствия, командир и наводчик открыли башенный люк под водой до того, как танк был полностью затоплен, что стало причиной причинения тяжкого вреда здоровью механика-водителя. Танкисты настаивают на том, что открыли люк уже после полного затопления танка, а причиной поступления воды стала разгерметизация эвакуационного люка механика-водителя в днище танка.

По словам адвоката Сергея Носырева, расследование идет с нарушениями процессуальных норм. Сразу после аварии танк не был опечатан, его в целях эксперимента вновь поднимали и затапливали. Поэтому будет непросто установить, откуда и когда в машину первоначально начала поступать вода. Юристы организации "У военнослужащих тоже есть право" намерены добиваться прекращения уголовного дела, оправдания уволенных танкистов и восстановления их на службе.