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Министерство здравоохранения подготовило антитабачную концепцию, рассчитанную до 2022 года. Как пишут "Известия", документ, разработанный по поручению главы ведомства Вероники Скворцовой, предусматривает запрет на продажу табака людям, родившимся в 2015 году и позже, даже после достижения ими совершеннолетия. Такой запрет может начать действовать в 2033 году.

Основная цель концепции - снижение к 2025 году потребления табака среди населения до 25 процентов. В Минздраве подтвердили, что разработанный документ уже разослан в федеральные ведомстве, в том числе в Минфин, Минэкономразвития, Минпромторг, Минкультуры, ФТС.

Также новая концепция еще сильнее ужесточает отношение к курильщикам. Документ предполагает введение полного запрета на курение табака в коммунальных квартирах, на всех видах автомобильного общественного транспорта, при оказании услуг по междугородным и международным перевозкам пассажиров, на остановках общественного транспорта и на расстоянии 3 метров от них.

Нельзя будет курить на расстоянии 3 метров от входов в здания торговых центров, в подземных и надземных пешеходных переходах и даже в личном автомобиле в присутствии детей. Запрет распространяется и на курение в присутствии лиц, возражающих против курения табака, вне зависимости от типа помещения.

По данным Минздрава, потери потенциальных лет жизни в трудоспособном возрасте, связанные с преждевременной смертностью, обусловленной курением, в среднем составляют у мужчин девять лет, у женщин - 5,6. С учетом потерь лет потенциальной жизни или непрожитых лет вследствие преждевременных смертей от всех причин, связанных с курением, упущенная выгода в производстве ВВП составляет около 2 процентов.

В апреле 2016 года в Госдуме предложили ограничить продажу сигарет и других табачных изделий с 23:00 до 8:00. Соответствующие поправки к закону "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака" внес депутат Дмитрий Носов.

По его мнению, "такое нововведение со временем сократит употребление сигарет и даст дополнительные стимулы социальной неприемлемости потребления табака".