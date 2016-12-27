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Бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова выписали из больницы домой. Как передает РИА "Новости", об этом сообщил его представитель Геннадий Теребков.

По его словам, Лужков пробыл в больнице не более двух дней и сейчас чувствует себя неплохо.

"Еще раз хочу подчеркнуть, что все, что ранее писали в ряде СМИ о клинической смерти и экстренной госпитализации - полная неправда", - отметил Теребков.

По его словам, новогодние праздники Лужков проведет в кругу семьи.

23 декабря Лужкову стало плохо во время деловой встречи в МГУ имени Ломоносова. Интерфакс, ссылаясь на собственные источники, сообщал, что бывший мэр находился в состоянии клинической смерти, однако его спасли реаниматологи.

Теребков категорически отрицал тяжелое состояние экс-мэра. "Юрий Лужков имеет право на то, чтобы обратиться к медикам", - сказал он.

Лужков руководил Москвой с 1992 по 2010 год. Он был отправлен в отставку Дмитрием Медведевым "в связи с утратой доверия президента". Почти сразу после этого экс-градоначальник вышел из "Единой России".