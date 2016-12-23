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Также: Здоровье, Россия, Общество, Политика | Персоны: Юрий Лужков

новость Экс-Мэр Москвы Лужков госпитализирован в тяжелом состоянии

23.12.2016
Юрий Лужков. Фото с сайта www.rb.ru
Юрий Лужков. Фото с сайта www.rb.ru
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Бывший мэр Москвы 80-летний Юрий Лужков был экстренно госпитализирован в одну из московских клиник. Врачи вывели его из состояния клинической смерти и сейчас борются за его жизнь. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на информированный источник в медицинских кругах столицы.

"К Лужкову по экстренному вызову выехал реанимобиль. Экс-мэра госпитализировали в одну из столичных клиник. У врачей было подозрение на клиническую смерть. Однако усилиями московских реаниматологов он был выведен из этого состояния и сейчас чувствует себя лучше", - добавил собеседник агентства.

Между тем пресс-секретарь Лужкова Геннадий Теребков категорически отрицает тяжелое состояние экс-мэра. "Никакой экстренной госпитализации не было, я разговаривал с Юрием Михайловичем, - сказал Теребков. - Юрий Лужков имеет право на то, чтобы обратиться к медикам". Источник агентства в окружении экс-мэра заявил, что Лужков действительно обратился к медикам, однако находится "в нормальном состоянии".

В мае Лужков заявил, что не собирается возвращаться в политику. "Я, честно говоря, никогда и не видел себя в политике. Даже на посту мэра я чурался этого, не испытывал восторга и комфорта от работы в политических структурах, - сказал экс-мэр в интервью Интерфаксу. - Мне гораздо ближе было решение хозяйственных и социальных вопросов и проблем. Я и сейчас остаюсь хозяйственником. Моя стихия - это кризисное управление, в том числе, конечно, руководство теми хозяйственными структурами, которые находятся в кризисном состоянии".

По его мнению, решение о его отставке в 2010 году было надуманным, однако он не жалеет о том, что не пошел тогда на компромисс. "Это было не мое решение. Тогдашний глава государства, зная мою позицию по отношению к нему, принял надуманное и необоснованное решение, освободил меня от должности", - сказал Лужков.

На вопрос, почему в 2010 году он не пошел на компромисс с федеральной властью, бывший мэр сказал: "Это означало бы потерю моего внутреннего стержня. Я должен был работать, и никаких оснований для того, чтобы писать заявление и давать возможность сослаться на то, что, смотрите, он сам захотел уйти, - я не собирался".

Лужков руководил Москвой с 1992 по 2010 год. Он был отправлен в отставку Дмитрием Медведевым "в связи с утратой доверия президента". Почти сразу после этого экс-градоначальник вышел из "Единой России". Несколько позже, в октябре 2010-го, Лужков заявил, что отдает себе отчет в возможных последствиях своего активного участия в политике, "включая уголовное преследование". Он также отметил, что действующие в российском обществе законы недемократические, а само общество "разложилось весьма основательно, по всем линиям".

Комментарии 8 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
23.12.2016
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Николай Петров

Динозавр юрского периода

Николай Петров, 28.09.2010

С Юрием Лужковым уходит целая политическая эпоха. Мы наблюдали, пожалуй, последний всплеск публичной политики и жесткой конкуренции в рамках нынешней российской политической системы. Впрочем, надолго ли она переживет лужковскую - большой вопрос.

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