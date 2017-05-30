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новость Умер бывший диктатор Панамы Мануэль Норьега

30.05.2017
Мануэль Норьега в американской тюрьме. Источник: Википедия
Мануэль Норьега в американской тюрьме. Источник: Википедия
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В Панаме в понедельник умер бывший военный диктатор страны генерал Мануэль Норьега. Об этом тогда же сообщила Crítica.

Покойному было 83 года; 27 из них после своего свержения он провел в тюрьме. За четыре месяца до смерти, 29 января, бывшего диктатора перевели из тюрьмы под домашний арест в квартиру его дочери в столице Панамы. 7 марта Норьега был госпитализирован в крупнейшую больницу страны Санто-Томас с инсультом. Обследование обнаружило у генерала доброкачественную опухоль мозга. Последовала сначала одна операция, затем другая, однако состояние больного не улучшилось. 29 мая было принято решение отключить генерала от аппарата искусственного поддержания жизни.

Норьега получил военное образование в Панаме и США. Был одним из важнейших союзников генерала Омара Торрихоса, который в 1968 году совершил военный переворот и являлся фактическим лидером Панамы вплоть до своей гибели при невыясненных обстоятельствах в 1981-м (при этом номинально страну возглавляли президенты, не избиравшиеся на выборах).

12 августа 1983 года Норьега заключил сделку с генералом Рубеном Дарио Паредесом, который годом раньше сверг преемника Торрихоса - полковника Флоренсио Флореса, - и сам стал военным диктатором. Президентского поста Норьега также не занимал - официально его должность называлась "верховный лидер национального освобождения".

В 1984-м Норьега провел первые со времени переворота Торрихоса президентские выборы. Когда стало ясно, что на них побеждает свергнутый Торрихосом Арнульфо Ариас, диктатор потребовал подтасовать результаты в своего выдвиженца Николаса Барлетты. Со временем режим Норьеги становился все более репрессивным. Так, в сентябре 1985-го по указанию диктатора был убит известный оппозиционный активист Уго Спадафора.

США поначалу не высказывали претензий к генералу, считая его своим союзником в борьбе с коммунистическим режимом Никарагуа. Однако к концу 1980-х Вашингтон заподозрил Норьегу в сотрудничестве со спецслужбами других стран помимо США, а также в наркоторговле. В 1988-м американский суд заочно объявил панамского диктатора виновным в торговле наркотиками.

В 1989-м президентские выборы выиграл оппозиционер Гильермо Эндара. Генерал аннулировал итоги выборов, назначив и.о. президента своего помощника Франсиско Родригеса. Однако Вашингтон признал итоги выборов и Эндару как нового президента.

15 декабря 1989 года лояльный Норьеге парламент Панамы заявил, что страна находится в состоянии войны с США. Пять дней спустя, 20 декабря, Соединенные Штаты вторглись в Панаму. Норьега и его сторонники захватили резиденцию папского нунция и укрылись в ней. 3 января 1990-го генерал сдался в плен и был экстрадирован в США.

В сентябре 1992 года суд Южного округа Флориды в Майами приговорил Норьегу к 40 годам тюрьмы по восьми эпизодам наркоторговли, вымогательства и отмывания денег. В дальнейшем срок генералу снизили до 30 лет, а еще позже, за хорошее поведение в тюрьме, - до 17.

Между тем на родине Норьега в 1995 году был заочно приговорен к 20-летнему сроку. Кроме того, на выдаче генерала настаивала Франция, также обвинявшая его в отмывании доходов от наркоторговли. В августе 2007-го, за месяц до истечения срока Норьеги по американскому приговору, Франция направила в США запрос на его экстрадицию. Таким образом, по отбытии срока в американской тюрьме генерал оставался лишенным свободы.

В апреле 2010-го, после ряда судов по жалобам, поданным адвокатами Норьеги, бывшего диктатора экстрадировали во Францию. В июле того же года 11-я палата Уголовного суда Парижа приговорила генерала к семи годам тюрьмы.

Однако уже в следующем году после настойчивых запросов Панамы французский суд постановил условно-досрочно освободить бывшего диктатора и выдать его на родину. В декабре 2011-го Норьегу доставили в Панаму. Следующие пять с лишним лет, вплоть до перевода под домашний арест, генерал содержался в тюрьме Эль-Ренасер на берегу Панамского канала, в 40 километрах от столицы.

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