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В Гаване на 91-м году жизни скончался многолетний кубинский лидер Фидель Кастро. Об этом сообщает Би-Би-Си.

О смерти Фиделя в эфире государственного телевидения сообщил его брат, председатель Государственного совета Кубы Рауль Кастро. Кастро-старший скончался в 19:00 пятницы по местному времени (в 3:00 субботы по Москве). Вождь кубинской революции еще при жизни просил, чтобы после смерти его кремировали. Рауль Кастро пообещал выполнить эту просьбу.

Фидель Кастро родился в 1926 году. Получил образование адвоката. В 1953 году возглавил неудачное восстание против диктатора Батисты и был заключен в тюрьму. Спустя два года его освободили по амнистии.

В 1956 года Кастро начал войну против правительства Фульхенсио Батисты вместе в аргентинским революционером Че Геварой. Через три года революционеры захватили власть в стране. С этих пор Кастро бессменно правил Кубой почти 50 лет.

Кастро заявил о социалистическом пути развития Кубы и пошел на сближение с Советским Союзом. В 1962 году СССР разместил на острове ракеты с ядерными боеголовками, направленные против США. Это привело к Карибскому кризису, который,по мнению историков, мог обернуться мировой войной.

Кастро в последние годы жизни испытывал проблемы со здоровьем. В 2006 году он практически отошел от дел, а в 2008 году передал власть своему младшему брату Раулю. Впоследствии Кастро рассказал, что сделал это из-за смертельной болезни желудка.

В апреле Кастро выступил с речью в последний день съезда Коммунистической партии Кубы. "Скоро мне будет 90, - сказал он тогда. - Я никогда не думал, что такое случится, это не было плодом труда, скорее - прихотью судьбы. Скоро я последую за всеми, ведь каждому из нас когда-то пора уходить. Но идеи кубинских коммунистов будут жить вечно".

Последний раз Фидель Кастро появлялся на публике 13 августа, в день своего 90-летнего юбилея.