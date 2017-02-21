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новость Президент Азербайджана назначил свою жену первым вице-президентом

21.02.2017
Мехрибан Алиева. Фото: vzglyad.az
Мехрибан Алиева. Фото: vzglyad.az
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил свою жену Мехрибан Алиеву первым вице-президентом. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте главы государства.

В сентябре 2016 года в Азербайджане прошел референдум о внесении изменений в конституцию. Было внесено 29 поправок, в том числе предусматривающих внедрение в Азербайджане института первого вице-президента и вице-президента. Кроме того, с пяти до семи лет был увеличен срок президентства, а для кандидатов в президенты были отменены возрастные ограничения.

Согласно конституции Азербайджана, первый вице-президент берет на себя полномочия главы государства, если тот не способен исполнять свои обязанности. До настоящего момента пост первого вице-президента оставался вакантным.

Алиев впервые стал президентом в октябре 2003 года. Тогда его отец Гейдар Алиев, находящийся в госпитале в США, снял свою кандидатуру в пользу сына. По сообщениям международных наблюдателей, в ходе выборов 2003 года были зафиксированы многочисленные нарушения. Оппозиция не признала исход выборов, и на следующий день свыше трех тысяч сторонников одного из оппозиционных кандидатов в президенты от партии Мусават двинулись по центральным улицам столицы к площади Азадлыг. На место событий прибыл полк внутренних войск. Столкновения привели к жертвам.

После этого Ильхам Алиев неоднократно переизбирался. Последний раз он победил на выборах в октябре 2013 года.

Предыдущие выборы 2008 года Алиев выиграл, набрав 89 процентов голосов.

Комментарии 1 комментарий | Оставить комментарий Обсудить
21.02.2017

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