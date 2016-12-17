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В городе Кайсери в центральной части Турции взорван перевозивший военных автобус, сообщает телеканал Haber Turk о ссылкой на генштаб Турции. Погибли 13 человек, еще 48 ранены.

Около 8:45 по местному времени (соответствует московскому) взорвался припаркованный автомобиль, мимо которого проезжал автобус. Это произошло неподалеку от остановки у местного университета. Среди раненых есть гражданские лица. Автобус полностью сгорел изнутри.

Ответственность за нападение пока никто на себя не взял.

В последние месяцы во многих городах Турции произошли теракты. 10 декабря 38 человек погибли и еще 155 получили ранения в результате двух взрывов у стадиона Vodafone Arena в центре Стамбула. 30 из погибших - полицейские.

Теракт произошел около 22:20 по местному времени, через полтора часа по окончании футбольного матча между командами турецкой суперлиги Beşiktaş и Bursaspor. Взрывы были слышны по обе стороны Босфора.

Первая бомба взорвалась в передвигавшейся машине. Вице-премьер Нуман Куртулмуш отметил, что непосредственной целью теракта были именно дежурившие у стадиона полицейские из подразделения по борьбе с беспорядками. 45 секундами позже террорист-смертник взорвался в пачке Мачка, через дорогу от стадиона.

Ответственность за теракт взяла на себя радикальная курдская военизированная группировка "Ястребы свободы Курдистана".