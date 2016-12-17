О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Politics/World/m.257501.html | http://mirror715.graniru.info/Politics/World/m.257501.html
Также: Мир, Террор, Политика, Происшествия

новость В Турции взорван автобус с военнослужащими

17.12.2016
Теракт в Турции. Кадр Haber Turk
Теракт в Турции. Кадр Haber Turk
Реклама

В городе Кайсери в центральной части Турции взорван перевозивший военных автобус, сообщает телеканал Haber Turk о ссылкой на генштаб Турции. Погибли 13 человек, еще 48 ранены.

Около 8:45 по местному времени (соответствует московскому) взорвался припаркованный автомобиль, мимо которого проезжал автобус. Это произошло неподалеку от остановки у местного университета. Среди раненых есть гражданские лица. Автобус полностью сгорел изнутри.

Ответственность за нападение пока никто на себя не взял.

В последние месяцы во многих городах Турции произошли теракты. 10 декабря 38 человек погибли и еще 155 получили ранения в результате двух взрывов у стадиона Vodafone Arena в центре Стамбула. 30 из погибших - полицейские.

Теракт произошел около 22:20 по местному времени, через полтора часа по окончании футбольного матча между командами турецкой суперлиги Beşiktaş и Bursaspor. Взрывы были слышны по обе стороны Босфора.

Первая бомба взорвалась в передвигавшейся машине. Вице-премьер Нуман Куртулмуш отметил, что непосредственной целью теракта были именно дежурившие у стадиона полицейские из подразделения по борьбе с беспорядками. 45 секундами позже террорист-смертник взорвался в пачке Мачка, через дорогу от стадиона.

Ответственность за теракт взяла на себя радикальная курдская военизированная группировка "Ястребы свободы Курдистана".

Оставить комментарий Обсудить
17.12.2016

новость Новости по теме
11.12.2016 Два взрыва в Стамбуле: 38 погибших, 155 раненых →
21.08.2016 Взрыв на юго-востоке Турции: 51 погибший, 69 раненых →
18.08.2016 При взрыве в Турции погибли не менее трех человек →
28.06.2016 Взрывы в стамбульском аэропорту: не меньше 10 погибших, минимум 60 раненых →
07.06.2016 Жертвами взрыва в Стамбуле стали 11 человек →
16.05.2016 В результате взрыва в Стамбуле ранены четыре человека →
10.05.2016 Теракт в турецком Диярбакыре: трое погибших, 45 раненых →
14.03.2016 Число погибших в результате теракта в Анкаре достигло 37 человек →
18.02.2016 На юго-востоке Турции подорван военный конвой →
17.02.2016 Взрыв в центре Анкары: 28 погибших, 61 раненый →
14.01.2016 Теракт в турецком городе Диярбакыр: пятеро погибших →
12.01.2016 В историческом районе Стамбула прогремел взрыв →
Фото и Видео
27502
Play own
Сирийцы и украинцы: "Путин - убийца"
27401
Play own
Приговор Антону Носику
27100
Play own
День изгнанья и день лицея
27034
Play own
Годовщина приговора Сенцову и Кольченко
Реклама


Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
новость Обама обвиняет Путина
Барак Обама и Владимир Путин. Фото пресс-службы Кремля
новость Протесты в Польше
Протесты в Варшаве. Кадр TVN24
статья Бильжо пособил Мединскому
Илья Мильштейн. Courtesy photo
статья Алеппо и мировое бездушие
Виталий Портников
статья Пальмирская измена
новость ФСИН объяснила перевод Дадина
Апелляция Ильдара Дадина. Фото Дмитрия Борко
РЕКЛАМА
Loading...
новость Клитон: У Путина зуб на меня
Хиллари Клинтон. Фото: hillaryclinton.com
новость Вагнера ищет жена
Дмитрий Уткин (Вагнер) на приеме в Кремле. Кадр Первого канала
новость Обама: Путин ответит за атаки
Владимир Путин и Барак Обама в Париже. Фото пресс-службы Кремля
новость Силивончика будут депортировать
Кирилл Силивончик. Фото с личной страницы в соцсети
новость Верующие против презервативов
Производство презервативов. Фото: okamotocondom.ru
новость Раскол в ПАРНАСе
Михаил Касьянов и Илья Яшин. Кадр трансляции
новость Путин о захвате Пальмиры
Пальмира. Фото: Википедия
новость В Крыму задержан Мовенко
Игорь Мовенко. Фото: crimeahrg.org
в блоге Солженицын и Союз писателей
383
новость Гибель контрактника в Сирии
Российские военные в Сирии. Фото: mil.ru
в блоге Крысик не хочет платить
383
новость МИД о слабости ЕС
МИД России. Фото: пресс-служба ведомства
новость Карелия: провокация против историка
Юрий Дмитриев. Фото: rk.karelia.ru
статья Операция "Навальный"
Илья Мильштейн. Courtesy photo