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новость Волнения в Сент-Луисе: задержаны свыше 80 человек

18.09.2017
Демонстранты у полицейского управления в Сент-Луисе. Кадр видео Reuters
Демонстранты у полицейского управления в Сент-Луисе. Кадр видео Reuters
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В Сент-Луисе, штат Миссури, в воскресенье вечером были задержаны свыше 80 участников волнений, поводом к которым послужил оправдательный приговор полицейскому, застрелившему гражданина. Об этом сообщает Reuters.

Бывший полицейский Джейсон Стокли, белый, обвинялся в том, что в 2011 году застрелил 24-летнего чернокожего Энтони Ламара Смита, подозревавшегося в наркоторговле. Смит был застрелен, когда Стокли с напарников преследовали его на машине. Обвинение настаивало, что орудие убийства полицейский подбросил в машину погибшего. Однако судья по итогам разбирательства заявил, что пистолет принадлежал самому Смиту. В пятницу 36-летний Стокли был оправдан.

Сразу после этого в Сент-Луисе начались протесты. Массовые мирные демонстрации ближе к ночи сменялись агрессивными выступлениями с относительно небольшим числом участников. В пятницу полицейские задержали 33 человека; 10 правоохранителей получили травмы.

В субботу вечером около 100 человек, некоторые с дубинами и кувалдами, били стекла и вступали в драки с полицейскими в защитной экипировке. Тогда были задержаны как минимум девять участников протестующих.

Волнения в воскресенье стали самыми массовыми за три дня - в них приняли участие свыше 1000 человек. Чтобы предотвратить эксцессы, полицейские в защитной экипировке промаршировали по городу. Тем не менее протестующие вновь принялись бить окна, а также попытались перекрыть выезд на межрегиональную автотрассу. Чтобы пресечь волнения, правоохранители распылили перцовый газ.

В 2014 году в Фергюсоне, пригороде Сент-Луиса, происходили еще более масштабные протесты по схожему поводу. Тогда белый полицейский застрелил 18-летнего чернокожего Майкла Брауна. Виновным он признан не был.

Комментарии 3 комментария | Оставить комментарий Обсудить
18.09.2017
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