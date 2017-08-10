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новость В Госдепе осудили поездку Путина в Абхазию

10.08.2017
Владимир Путин и Рауль Хаджимба. Фото: kremlin.ru
Владимир Путин и Рауль Хаджимба. Фото: kremlin.ru
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В Госдепе США назвали "неприемлемым" визит российского президента Владимира Путина в Абхазию, состоявшийся во вторник. "США рассматривают визит президента Путина на оккупированную Россией грузинскую территорию Абхазию как неприемлемый и противоречащий принципам Женевских переговоров (по безопасности на Кавказе. - Ред.) с участием России", - говорится в заявлении, размещенном на сайте американского дипломатического ведомства.

Госдеп призвал Россию вернуть свои войска в Абхазии и Южной Осетии туда, где они находились до российско-грузинской войны 2008 года, что предполагалось мирным соглашением по итогам конфликта, а также отозвать дипломатическое признание самопровозглашенных республик.

В заявлении подчеркивается, что США уважают суверенитет Грузии и ее территориальную целостность в международно признанных границах.

Во вторник, в очередную годовщину российско-грузинской войны, Путин прибыл в Абхазию на переговоры с президентом республики Раулем Хаджимбой. Путин и Хаджимба подписали ряд двусторонних документов, российский лидер пообещал в 2017-2019 годах вложить в развитие Абхазии шесть миллиардов рублей.

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10.08.2017
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