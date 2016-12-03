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Также: Общество, Экономика | Персоны: Герман Греф

новость Греф лично протестировал услуги Сбербанка для инвалидов

03.12.2016
Герман Греф в специальном костюме. Фото: facebook.com/sberbank/
Герман Греф в специальном костюме. Фото: facebook.com/sberbank/
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Накануне Международного дня инвалидов, отмечаемого в субботу, глава Сбербанка Герман Греф лично проверил, насколько услуги банка адаптированы для людей с ограниченными возможностями. Об этом сообщает РИА "Новости".

Греф в специальном костюме, который имитировал ощущения человека с ослабленным зрением и слухом, получил в одном из отделений Сбербанку консультацию по кредиту. Глава Сбербанка взял талончик и когда на экране появился номер его очереди, попытался самостоятельно найти консультанта. Однако ему пришлось воспользоваться помощью посетителей.

Греф попросил оформить кредит на покупку инвалидного кресла. Греф сказал сотруднице банка, что ему нужны 100 тысяч рублей, а его доход составляет 30 тысяч в месяц. Глава Сбербанка отметил, что он почти не видел, что ему показывала сотрудница на мониторе, а также очень плохо ее слышал. "Я сегодня был в очках, симулирующих глаукому. Крупные цифры я видел, но я совершенно не видел монитор - видел только светлое пятно. Видел только размытое очертание лица девушки, которая со мной разговаривала. Конечно, совсем другие ощущения", - рассказал глава Сбербанка.

Еще до того как сотрудница закончила оформление заявки, Греф передал ей наушники и очки, чтобы она лично убедилась в возникших проблемах.

"Конечно, совсем другие ощущения. Думаю, что обязательно нужно, чтобы сотрудники, которые работают с инвалидами, сами проводили какое-то время в этих костюмах, чтобы почувствовать на себе. Все это развивает эмпатию, - отметил Греф. - Это было очень полезно, мы сделаем целый ряд выводов из моего нахождения в этом костюме. Я думаю, что мы также создадим специальные продукты для инвалидов под покупку специальных вещей, таких как коляска и так далее. Сегодня же дам задание, чтобы над этим поработали".

Глава Сбербанка отметил, что банк только недавно закупил такие костюмы. Они предназначены для разработчиков продуктов банка и для тех людей, которые работают с инвалидами. "У нас порядка 12 миллионов человек с инвалидностью в стране, порядка 40 миллионов маломобильных людей. По экспертным оценкам, большая часть из них является клиентами Сбербанка. Мы за последние годы сделали большой шаг вперед в части приспособления наших отделений для работы с людьми с ограниченными возможностями", — заявил Греф.

Сбербанк закупает большое количество терминалов, с которыми могут работать люди с различными типами инвалидности. Среди таких приспособлений - банкоматы, которые расположены значительно ниже, чем обычные, клавиатуры с шрифтом Брайля.

"Сеть уже насчитывает с разными типами приспособлений более 10 тысяч банкоматов. Порядка трех тысяч отделений у нас в стране приспособлены для работы с инвалидами. Мы стараемся каждый год делать шаг вперед в части работы с людьми с ограниченными возможностями".

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03.12.2016

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