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Жители штатов Калифорния, Массачусетс и Невада проголосовали за легализацию марихуаны в немедицинских целях. Об этом сообщает Reuters.

По предварительным данным, сторонники легализации каннабиса побеждают также в штате Мэн. При этом Аризона, скорее всего, откажется от такой меры.

Кроме того, в Арканзасе, Флориде и Северной Дакоте состоялось голосование, разрешать ли марихуану для использования в медицинских целях. В Монтане решался вопрос об упрощении существующего закона о доступе к медицинской марихуане.

Применение каннабиса в развлекательных целях уже легализовано в Вашингтоне, Орегоне, Колорадо. Продажа марихуаны по медицинским показаниям легализована в 19 штатах и округе Колумбия. Список заболеваний, которые позволяют пациенту получить такое лекарство, для каждого региона разный. Среди них различные виды рака, СПИД, глаукома, эпилепсия, рассеянный склероз.

Референдумы по вопросу возвращения смертной казни состоялись в Калифорнии, Оклахоме и Небраске. По предварительным данным, жители последнего штата приняли решение вернуть эту меру наказания. В Небраске в списке осужденных на смертную казнь значатся 11 заключенных, но смертные приговоры в штате не приводились в исполнение c 1997 года.

Кроме того, избиратели штата Колорадо проголосовали за декриминализацию эвтаназии. Это относится к безнадежным больным, которым врачи отвели не более 6 месяцев жизни. В настоящее время такие действия в штате расцениваются как убийство.

Голосования по вопросам юрисдикции штатов и отдельных городов прошли одновременно с президентскими выборами. На них победил кандидат от республиканцев Дональд Трамп. выборы сенаторов и палаты представителей конгресса.

Кроме того, в США во вторник избирали 435 депутатов Палаты представителей Конгресса и треть сенаторов. По предварительным данным, Республиканская партия сохранила контроль над обемим палатами.