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Также: США, Россия, Происшествия, СМИ, Мир, Политика, Общество | Персоны: Михаил Лесин

новость В США сочли смерть Лесина несчастным случаем

28.10.2016
Михаил Лесин. Кадр телеканала "Россия-1"
Михаил Лесин. Кадр телеканала "Россия-1"
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Расследование смерти бывшего министра печати и бывшего советника президента России Михаила Лесина завершено, сообщает пресс-служба прокуратуры Вашингтона. Следователи пришли к выводу, что она наступила в результате несчастного случая, которому способствовало избыточное потребление алкоголя.

"Главный судмедэксперт округа Колумбия переквалифицировал причину смерти Лесина с "неопределенной" на "несчастный случай", отметив в качестве дополнительного обстоятельства острое отравление этанолом", - отмечается в сообщении.

Как показали изучение записей видеокамер и опрос очевидцев, 4 ноября 2015 года в 10:48 Лесин вошел в свой номер в отеле "после нескольких дней злоупотребления алкоголем" и скончался в одиночестве от множественных травм. Они были получены в результате падений, вызванных сильным алкогольным отравлением.

Лесин умер в гостинице Dupont Circle Hotel в центральном районе Вашингтона Дюпон Серкл. Его труп был обнаружен 5 ноября 2015 года. Представители его семьи сообщали, что причиной смерти стал сердечный приступ.

В отчете полиции Нью-Йорка сообщалось, что сотрудник полиции зашел в номер Лесина и увидел его тело на полу. Вызванные парамедики констатировали смерть, и тело было отправлено на экспертизу. Относительно возможных причин смерти отчет полиции уточнял лишь, что огнестрельных ран на теле не было.

В середине марта директор по коммуникациям офиса судмедэксперта Вашингтона Лашон Бимон заявила, что причиной смерти Лесина стали "тупые силовые травмы головы". По ее словам, Лесин также получил тупые травмы шеи, туловища, верхних и нижних конечностей. При этом в совместном заявлении офиса судмедэксперта и полиции Вашингтона говорилось, что обстоятельства смерти Лесина пока не установлены, а полиция "продолжает активно расследовать инцидент".

В апреле пресс-секретарь Белого Дома Джош Эрнест сообщил, что к расследованию смерти Лесина подключилось ФБР. Он напомнил, что "смерть все еще расследуется управлением полиции Вашингтона". "Насколько я понимаю, вовлечено и ФБР", - сказал официальный представитель президента США. При этом в подробности он вдаваться не стал, заявив, что не располагает "никакой информацией об этом продолжающемся расследовании".

Однако источники The New York Times заявили, что ФБР и Министерство юстиции США не участвуют в расследовании смерти Лесина. Ее причиной по-прежнему считаются травмы неизвестного происхождения. По словам одного из источников, Лесин был снят камерами наблюдения возвращающимся в свой номер "в потрепанном состоянии" в ночь перед смертью. Предполагается, что экс-министр печати мог быть участником бытовой ссоры или автомобильной аварии.

С 1999 по 2004 год Лесин был министром по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций. Он сыграл одну из ключевых ролей в установлении госмонополии на телевидении. В 2000 году Лесин подписал знаменитый "протокол №6" (приложение к соглашению с "Газпром-медиа"), который гарантировал медиамагнату Владимиру Гусинскому прекращение уголовного дела в обмен на его активы.

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28.10.2016
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Владимир Абаринов

Некрологические противоречия

Владимир Абаринов, 14.03.2016

Кто сказал, что Лесин больше не выходил из отеля? Что если в номер был доставлен уже покойник? Но зачем убийцам доставлять в отель мертвое тело? Чтобы попытаться выдать смерть за естественную? Или чтобы убийство было поучительным для других бывших высокопоставленных российских чиновников, желающих пообщаться с ФБР?
Илья Мильштейн. Courtesy photo

Принцип неопределенности

Илья Мильштейн, 14.03.2016

Разумеется, ничего тут с уверенностью утверждать нельзя, но сами посудите: когда бы Лесин решил, как говорится, выбрать свободу, что могло бы его остановить? Патриотические убеждения? Верность идеалам путинизма? Личная преданность вождю? Не будем наговаривать на Михаила Юрьевича, предъявляя ему эти гнусные обвинения.

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