В январе 2016 года, также сообщает The Bell, вице-президент The Trump Organization Майкл Коэн по совету Сатера написал пресс-секретарю Владимира Путина Дмитрию Пескову письмо с просьбой посодействовать постройке Trump Tower в Москве. Песков письмо, направленное на общий почтовый ящик кремлевской пресс-службы, проигнорировал.

В дальнейшем Сатер стал партнером бизнесмена Тевфика Арифа в строительной фирме Bayrock, о которой сообщалось, что она отмывает деньги русской мафии. В 2002-2011 годах Bayrock сотрудничала с The Trump Organization, в частности построила гостиницу Trump Soho на Манхэттене. Также Сатер помогал Трампу в поиске российских покупателей его недвижимости в США.

Розов является одним из российских партнеров Феликса Сатера, в прошлом являвшегося партнером The Trump Organization - компании нынешнего президента США Дональда Трампа. Именно Сатер в 2015 году договаривался в Москве о строительстве небоскреба.

Постройкой небоскреба Trump Tower в Москве должна была заняться фирма "Эксперт", принадлежащая Андрею Розову - бывшему топ-менеджеру Mirax Group Сергея Полонского. Об этом сообщает The Bell на своей странице в Medium.