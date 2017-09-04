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Постройкой небоскреба Trump Tower в Москве должна была заняться фирма "Эксперт", принадлежащая Андрею Розову - бывшему топ-менеджеру Mirax Group Сергея Полонского. Об этом сообщает The Bell на своей странице в Medium.

В подмосковном Реутове "Эксперт" построил торговый центр "Реутов-парк" и ведет сооружение жилых комплексов "Новокосино" и "Новокосино-2". Сроки сдачи "Новокосина-2" фирма сорвала. Как отмечает издание, дольщики устраивают митинги, а в базе арбитражных судов только за нынешний год зарегистрировано свыше 30 исков, поданных ими к застройщику.

Розов является одним из российских партнеров Феликса Сатера, в прошлом являвшегося партнером The Trump Organization - компании нынешнего президента США Дональда Трампа. Именно Сатер в 2015 году договаривался в Москве о строительстве небоскреба.

О Сатере, сыне эмигранта из СССР, издание сообщает, что в 1990-х годах он работал брокером на Уолл-стрит, но затем был осужден к году тюрьмы за совершенное в баре нападение с розочкой на коллегу. Пострадавшему наложили 110 швов. После освобождения путь обратно в профессию был для Сатера закрыт, и тот занялся теневым брокерством. Его инвестиционная фирма отмывала деньги мафии, а также совершила мошенничество, украв у инвесторов 40 миллионов долларов. Против Сатера открыли уголовное дело, однако он согласился стать осведомителем ФБР и получил штраф 25 тысяч долларов вместо 11-летнего срока.

В дальнейшем Сатер стал партнером бизнесмена Тевфика Арифа в строительной фирме Bayrock, о которой сообщалось, что она отмывает деньги русской мафии. В 2002-2011 годах Bayrock сотрудничала с The Trump Organization, в частности построила гостиницу Trump Soho на Манхэттене. Также Сатер помогал Трампу в поиске российских покупателей его недвижимости в США.

В январе 2016 года, также сообщает The Bell, вице-президент The Trump Organization Майкл Коэн по совету Сатера написал пресс-секретарю Владимира Путина Дмитрию Пескову письмо с просьбой посодействовать постройке Trump Tower в Москве. Песков письмо, направленное на общий почтовый ящик кремлевской пресс-службы, проигнорировал.

Проект сооружения небоскреба был свернут после того, как Коэн убедился, что Розов не в состоянии обеспечить землю под строительство, а также финансирование и необходимые разрешения.

Сатер, по информации его знакомого, на нынешней неделе будет давать показания в Конгрессе на слушаниях о российском вмешательстве в президентские выборы в США.

О планах постройки Trump Tower в Москве, обсуждавшихся незадолго до американских президентских выборов, СМИ сообщили на прошлой неделе. Сатер упоминался как инвестор проекта.

Бывший владелец Mirax Group Полонский, у которого ранее работал Розов, в июле нынешнего года был осужден к пяти годам общего режима по обвинению в хищении более чем 2,6 миллиарда при строительстве жилья премиум-класса, однако освобожден от отбывания заключения за истечением срока давности. Подсудимого, который больше двух лет содержался в СИЗО, освободили из-под стражи в зале суда.