О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Дело 12 июня | Дело 26 марта | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Politics/World/Mideast/m.264270.html | http://mirror715.graniru.info/Politics/World/Mideast/m.264270.html
Также: Ближний Восток, Террор, Война, Происшествия, Политика, Мир

новость Под Иерусалимом палестинец застрелил троих израильтян

26.09.2017
На месте нападения. Кадр видео Маген Давид Адом
На месте нападения. Кадр видео Маген Давид Адом
Реклама

Палестинец застрелил троих израильтян и ранил еще одного у ворот еврейского поселения Хар Адар под Иерусалимом. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на израильскую полицию.

Нападение произошло около семи утра, когда охрана поселения открыла ворота, чтобы впустить внутрь палестинцев, направлявшихся на работу. Злоумышленник прятал пистолет под футболкой. Он убил одного полицейского и двоих гражданских охранников, после чего был убит ответным огнем. Еще один человек ранен, его госпитализировали.

Как сообщается, нападавший - 37-летний житель находящейся неподалеку палестинской деревни Бейт-Сурик, женатый отец четверых детей, обладавший разрешением на работу в израильских поселениях.

Преступник использовал пистолет, украденный в Израиле в 2003 году, передает Newsru.co.il. Также, по некоторым сведениям, он мог пользоваться холодным оружием, однако в полиции эту информацию не подтверждают.

В июле в Израиле произошло два теракта из-за обострения обстановки после усиления мер безопасности на Храмовой горе в Иерусалиме. 14 июля в Иерусалиме на Храмовой горе трое террористов открыли огонь по полицейским, после чего попытались скрыться в одной из мечетей, но были застрелены.

22-го числа в еврейском поселении Халамиш на Западном берегу реки Иордан 19-летний житель палестинской деревни Кубар, пригорода Рамаллы, смертельно ранил ножом двоих мужчин и женщину, еще одна женщина была госпитализирована. Проживавший в соседнем доме поселенец ранил нападавшего, его удалось задержать.

Оставить комментарий Обсудить
26.09.2017
новость Новости по теме
22.07.2017 В Израиле резко обострилась обстановка из-за Храмовой горы →
14.07.2017 Муфтий Иерусалима задержан после теракта на Храмовой горе →
14.04.2017 В Израиле палестинец зарезал 25-летнюю туристку из Великобритании →
08.03.2016 Четыре теракта в Израиле: один погибший, 12 раненых →
23.11.2015 В Израиле продолжаются нападения террористов →
18.10.2015 Нападение террориста в Беэр-Шеве: один погибший, минимум 10 раненых →
13.10.2015 В Израиле нарастает волна террора →
Фото и Видео
27502
Play own
Сирийцы и украинцы: "Путин - убийца"
27401
Play own
Приговор Антону Носику
24324
Play own
Россияне о Сирии
31965
Play own
Марш мира в Петербурге
Реклама
Выбор читателей
новость Машина ФСБ сбила полицейского
На месте аварии. Кадр видео с YouTube-канала "СВЕЖАК"
новость Дело о людоедстве на Кубани
Наталья и Дмитрий Бакшеевы. Источник: life.ru
новость Рекордная взятка в Минобороны
Александр Вакулин. Фото: vamto.net
статья Как прошла "Альтернатива"
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Марш мира в Питере: ВИДЕО
Марш мира: активистку заставляют убрать флаг Украины. Фото: fontanka.ru
статья Лай испуганной собаки
РЕКЛАМА
новость Из Донецка на тот свет через Сирию
Владимир Путин и Валерий Асапов. Фото: kremlin.ru
в блоге Душегуб как народный герой
383
новость Беспредел в Крыму: доклад ООН
Логотип УВКПЧ ООН
новость Российский налет на детей
После бомбежки в Джиср-эш-Шугуре, 2015. Источник: malcolmxtreme.wordpress.com
статья В Нью-Йорк через Киев
Виталий Портников
в блоге Латынина и этническая угроза
383
в блоге Без сдержек и противовесов
383
новость Из губеров в посланники Путина
Николай Меркушкин. Фото: samregion.ru
новость Пропавший певец: странное видео
Зелимхан Бакаев. Кадр видео с YouTube-канала "Артем Лебедев"
новость Референдум в Иракском Курдистане
Голосование на референдуме в Иракском Курдистане (справа - сотрудница избиркома). Кадр видео Reuters
новость Аресты за акцию в Барвихе
Задержанные активисты Левого блока в Барвихе. Фото: antimaidan.ru
новость Лидер ХГ судим за убийство
Александр Калинин. Фото с личной ВК-страницы
статья Ксения и дядя Володя
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Германия после выборов
Ангела Меркель на избирательном участке, 24.09.2017. Фото: sky.com