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новость Горючая гора

В Израиле резко обострилась обстановка из-за Храмовой горы
22.07.2017
Столкновения в Израиле. Кадр The Jerusalem Post
Столкновения в Израиле. Кадр The Jerusalem Post
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В Израиле резко обострилась обстановка после усиления мер безопасности на Храмовой горе, сообщает The Jerusalem Post. Вечером в пятницу в еврейском поселении Халамиш на Западном берегу реки Иордан был совершен теракт, унесший жизни троих человек.

Вооруженный ножом палестинец смертельно ранил двоих мужчин и женщину. Еще одна женщина была госпитализирована. Проживающий в соседнем доме поселенец выстрелил в террориста и ранил его. Нападавшим оказался 19-летний житель палестинской деревни Кубар, пригорода Рамаллы.

В пятницу рядом с входом в мечеть Аль-Акса на Храмовой горе израильские власти установили рамки-металлоискатели. Тысячи мусульман отказались проходить через них и расстелили молельные коврики на улицах и стали молиться.

После молитвы в Восточном Иерусалиме и на Западном берегу произошли столкновения между палестинскими демонстрантами и израильскими силами безопасности. Трое демонстрантов были убиты. Как утверждают палестинские чиновники, сотни человек получили ранения в результате столкновений.

Палестинский лидер Махмуд Аббас объявил о заморозке контактов с Израилем на всех уровнях. В своем телевизионном выступлении онсказал, что официальные контакты с Израилем не возодновятся, пока рамки-металлоискатели не будут удалены с Храмовой горы. Аббас в своем выступлении обвинил Израиль в попытке взять под контроль место, священное как для мусульман, так и для иудеев.

Повышенные меры безопасности на Храмовой горе израильские власти ввели, после того как неделю назад трое палестинских террористов открыли там огонь по сотрудникам правоохранительных органов. Двое полицейских были убиты, один ранен. Нападавшие попытались скрыться в одной из мечетей, но в ходе преследования сотрудниками сил безопасности были застрелены.

По приказу командующего Иерусалимским округом полиции Храмовая гора была очищена от посетителей, а все ведущие на нее ворота закрыты. Пятничная молитва на Храмовой горе была отменена. Против этого резко выступил муфтий Иерусалима шейх Мухаммед Хусейн. Он призвал палестинцев не подчиняться запрету, после чего был задержан.Хусейн. Он призвал палестинцев не подчиняться запрету и "бросить вызов закрытию" Храмовой горы. В результате израильские власти приняли решение о задержании муфтия, а также его предшественника на этом посту Икрима Сабри.

Аббас в телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху решительно осудил атаку на Храмовой горе. Однако правительство Палестинской автономии выступило с осуждением действий, предпринятых израильскими властями после теракта, и назвало их "террористическими".

ХАМАС не взял на себя ответственность за этот теракт, утверждая, что трое нападавших были активистами северного крыла "Исламского движения" и мстили евреям за "осквернение мечети Аль-Акса".

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22.07.2017
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