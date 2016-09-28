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Бывший президент и премьер Израиля, лауреат Нобелевской премии мира Шимон Перес скончался в возрасте 93 лет, спустя две недели после перенесенного им инсульта. Об этом сообщает Haaretz.

13 сентября Перес был доставлен в больницу недалеко от Тель-Авива. С этого момента экс-президент находился в состоянии искусственной комы, а также был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Перес родился в 1923 году в местечке Вишнява в Польше (ныне территория Белоруссии). В 1934 году его семья репатриировалась в Палестину.

Во время войны за независимость 1947 года Перес стал помощником генерального директора министерства обороны Израиля. С тех пор он занимал почти все главные государственные посты в Израиле. Перес занимал министерские должности в 12 кабинетах министров Израиля, несколько раз возглавлял министерство обороны, министерство финансов, министерство связи, МИД, МВД и другие ведомства. Он отработал два срока на посту премьер-министра. С 2007 по 2014 год Перес занимал пост президента страны.

В 1994 году Перес вместе с премьер-министром Ицхаком Рабином и палестинским лидером Ясиром Арафатом был удостоен Нобелевской премии мира за роль в мирных переговорах в Осло, которые положили начало процессу передачи власти гражданской власти Палестинской автономии.