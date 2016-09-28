О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступное в России зеркало Граней: http://mirror707.graniru.info/Politics/World/Mideast/m.254961.html
Также: Ближний Восток, Мир, Политика

новость Умер экс-президент Израиля Шимон Перес

28.09.2016
Шимон Перес. Фото с сайта www.i-r-p.ru
Шимон Перес. Фото с сайта www.i-r-p.ru
Реклама

Бывший президент и премьер Израиля, лауреат Нобелевской премии мира Шимон Перес скончался в возрасте 93 лет, спустя две недели после перенесенного им инсульта. Об этом сообщает Haaretz.

13 сентября Перес был доставлен в больницу недалеко от Тель-Авива. С этого момента экс-президент находился в состоянии искусственной комы, а также был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Перес родился в 1923 году в местечке Вишнява в Польше (ныне территория Белоруссии). В 1934 году его семья репатриировалась в Палестину.

Во время войны за независимость 1947 года Перес стал помощником генерального директора министерства обороны Израиля. С тех пор он занимал почти все главные государственные посты в Израиле. Перес занимал министерские должности в 12 кабинетах министров Израиля, несколько раз возглавлял министерство обороны, министерство финансов, министерство связи, МИД, МВД и другие ведомства. Он отработал два срока на посту премьер-министра. С 2007 по 2014 год Перес занимал пост президента страны.

В 1994 году Перес вместе с премьер-министром Ицхаком Рабином и палестинским лидером Ясиром Арафатом был удостоен Нобелевской премии мира за роль в мирных переговорах в Осло, которые положили начало процессу передачи власти гражданской власти Палестинской автономии.

Комментарии 4 комментария | Оставить комментарий Обсудить
28.09.2016

новость Новости по теме
16.02.2016 Умер бывший генсек ООН Бутрос Бутрос-Гали →
13.01.2014 Ариэля Шарона похоронили →
13.01.2014 Проститься с Шароном пришли тысячи израильтян →
11.01.2014 Умер Ариэль Шарон →
16.10.2011 Президент Израиля подписал указ о помиловании 477 палестинских заключенных →
19.03.2011 Умер бывший госсекретарь США Уоррен Кристофер →
23.10.2008 Шимон Перес станет рыцарем Британской империи →
13.06.2007 Новым президентом Израиля станет Шимон Перес →
09.05.2006 Шимон Перес: Иран может быть уничтожен →
25.04.2005 Умер бывший президент Израиля Эзер Вейцман →
11.11.2004 О смерти Арафата объявили официально →
Фото и Видео
24324
Play own
Россияне о Сирии
27199
Play own
"Чистые выборы" 18 сентября
27198
Play own
Российские выборы в Киеве
27111
Play own
В СИЗО за покемонов
Реклама
Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
статья На Лубянку! В подвал!
статья Антон Цветков струсил
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость США могут усилить санкции
Джош Эрнест. Фото: whitehouse.gov
новость "Булава" опять взорвалась
МБР ''Булава''. Кадр телеканала ''Россия''
РЕКЛАМА
Loading...
новость Цветков винит блогера
Антон Цветков на "офицерском балу" в дивизии им. Дзержинского. Фото: antontsvetkov.ru
новость Дело о разврате в школе 57
Борис Меерсон. Источник: 07kbr.ru
статья В Крыму пропадают люди: ВИДЕО
новость Квартиры бабушки Кабаевой
Алина Кабаева. Фото: moscvichka.ru
статья "Офицеры" позорят Россию
Илья Мильштейн
новость Boeing: Минобороны юлит
Боевик ДНР с игрушкой погибшего пассажира Boeing-777. Фото: news.pn
новость Запрет бэби-боксов одобрен
Бэби-бокс в Кирове. Фото: gorodkirov.ru
новость Кирилл за запрет абортов
Патриарх Кирилл открывает Архиерейский собор 02.02.2013. Фото: patriarchia.ru
статья Кадры эпохи Путина
Виталий Портников
новость Клинтон выиграла дебаты
Дебаты между Дональдом Трампом и Хиллари Клинтон. Кадр CNN
в блоге Афиши Набиуллиной
383
новость Менты воюют с детьми политзека
Эмир-Усеин Куку в суде, 05.09.2016. Фото Гульсум Алиевой
новость Эмигрантов заставят отчитываться
Минфин России. Фото: minfin.ru
новость На Поклонскую завели дело
Наталья Поклонская. Фото: rkproc.ru
в блоге Чудесный помощник Путина
383
в блоге Васильева зовет в поле
383