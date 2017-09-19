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ЕСПЧ отказался передать в свою Большую палату апелляционную жалобу России на решение, обязывающее власти страны выплатить свыше 3 миллионов евро потерпевшим при теракте в Беслане. Об этом сообщает РАПСИ.

Таким образом, решение, вынесенное 13 апреля по жалобам 409 потерпевших, вступило в законную силу.

В одно производство Страсбургский суд объединил семь разных исков. Заявителям присудили компенсации на общую сумму 2 миллиона 955 тысяч евро; также Россию обязали возместить потерпевшим 88 тысяч евро судебных издержек.

Россия была признана виновной в том, что нарушила в отношении заявителей статьи 2 (право на жизнь) и 13 (право на эффективное средство правовой защиты) Европейской конвенции. Как говорилось в решении, власти при штурме бесланской школы № 1, захваченной чеченскими сепаратистами, не приняли мер, чтобы минимизировать риски для заложников. В дальнейшем же не были расследованы обстоятельства теракта и причины гибели людей.

Также ЕСПЧ признал доказанным, что российские силовики располагали информацией о теракте еще на стадии его подготовки.

О подаче российским Минюстом жалобы на постановление стало известно 13 июля.

Утром 1 сентября 2004 года более 30 чеченских сепаратистов под командованием Расула Хачбарова (Полковника) захватили бесланскую школу № 1 во время линейки по случаю начала учебного года. Вооруженные люди, приехавшие на покрытом тентом грузовике, открыли автоматную стрельбу поверх голов собравшихся и почти всех загнали в здание школы - большей частью в спортзал. После этого спортзал они заминировали. В последующие два дня почти все заложники-мужчины были расстреляны.

3 сентября около полудня к зданию подъехал автомобиль с четырьмя сотрудниками МЧС, которые должны были забрать тела убитых заложников. В этот момент в школе раздались взрывы, после чего с обеих сторон началась беспорядочная стрельба, а из окон и образовавшегося в стене спортзала пролома стали выпрыгивать дети и женщины.

Жертвами теракта стали 334 человека, в том числе 318 заложников, из которых 186 - дети. Кроме того, погибли 10 спецназовцев ФСБ, двое сотрудников МЧС и 15 милиционеров. Ранения получили 810 заложников, а также спецназовцев ФСБ, милиционеров и военных.

Почти все участники захвата в ходе штурма были убиты. В живых остался только один - Нурпаши Кулаев. Его осудили к пожизненному сроку.

Жалобы в ЕСПЧ пострадавшие подали в июне 2007 - мае 2011 года. 2 июля 2015-го бóльшую часть жалоб суд признал обоснованными. При этом, однако, судьи отклонили предъявленные России обвинения по статьям 3 (запрещение пыток), 6 (право на справедливое судебное разбирательство), 8 (право на уважение частной и семейной жизни) и 10 (свобода выражения мнения) Европейской конвенции.

1 сентября 2016 года в школе № 1 были задержаны пятеро активисток комитета "Голос Беслана" - местных жительниц, чьи дети погибли либо были ранены в ходе штурма школы. Они пришли в спортзал в футболках с надписью "Путин - палач Беслана". Всем участницам акции суды назначили штрафы или обязательные работы.