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Также: Европа, Право, Криминал, История, Мир, Общество, Происшествия, Политика | Персоны: Лех Валенса

новость Против Валенсы открыто дело о даче ложных показаний

22.08.2017
Лех Валенса в каске Евромайдана. Фото с ФБ-страницы "Instytut Lecha Wałęsy"
Лех Валенса в каске Евромайдана. Фото с ФБ-страницы "Instytut Lecha Wałęsy"
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Следственный отдел Института национальной памяти Польши открыл против бывшего президента страны Леха Валенсы дело о даче заведомо ложных показаний. Об этом сообщает "Радио Польша".

Производство было начато еще 29 июня по указанию Генпрокуратуры страны.

В феврале 2016 года стало известно, что в личном архиве покойного главы МВД коммунистической Польши Чеслава Кищака обнаружены оригиналы документов, подтверждающих сотрудничество Валенсы со Службой безопасности Польской Народной Республики. Ранее ряд историков уже обвинял экс-президента в работе на тайную полицию, основываясь на ксекоропиях и микрофильмах. Утверждалось, что политик работал на СБ под псевдонимом Болек.

Сам Валенса обвинения отверг, заявив, что не писал и не подписывал бумаг, обнаруженных у Кищака. В этой связи прокуроры ИНП провели экспертизу автографов экс-президента из его личного дела и рабочей папки агента Болека на предмет подлинности.

В конце июня был сделан вывод о том, что свыше 50 документов за 1970-1976 годы, в том числе обязательство о сотрудничестве с СБ, отчеты и расписки о получении денег, действительно написаны либо подписаны Валенсой. Результаты судебных экспертиз были подкреплены показаниями свидетелей, в числе которых допросили и бывших сотрудников спецслужбы.

В деле, возбужденном против Валенсы, есть и иные эпизоды. Они касаются других дел, по которым экс-президент, давая показания, опровергал свое сотрудничество с СБ и получение от нее вознаграждений.

Комментарии 9 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
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