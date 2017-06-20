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На Центральном вокзале Брюсселя произошел взрыв. Об этом сообщает Reuters. Как утверждают в полиции, взрыв был небольшой мощности.

По информации таблоида Het Laatste Nieuws, некий мужчина выкрикнул "Аллаху акбар!", после чего и произошел взрыв. Газета сообщает, что солдаты, дежурившие у вокзала, бросились к кричавшему и, заметив, что у него из-под одежды торчат провода, застрелили его.

Однако официального подтверждения это сообщение пока не получило. В полиции заявляют лишь, что виновник взрыва был "нейтрализован" и ситуация находится под контролем. Был ли на подозреваемом пояс шахида, полицейский чиновник подтвердить затруднился.

Пострадавших в результате инцидента нет, заверили правоохранители.

Люди с вокзала и из кварталов по соседству эвакуированы; район оцеплен. Отмечается, что вокзал находится в историческом центре города и вечером там находилось большое число людей - как местных жителей, так и туристов.

Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель и глава МВД Ян Ямбон находятся в Национальном кризисном центре и следят за развитием событий.

22 марта 2016 года в Брюсселе произошла серия взрывов, жертвами которых стали 32 человека. Теракты были совершены исламистами.

В последующие месяцы в стране было совершено еще несколько атак. Так, в августе в Шарлеруа преступник, выкрикивая "Аллаху акбар!", напал с мачете на двух полицейских. Нападавшего ранили; он умер в больнице.