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Эстония объявила генконсула России в Нарве Дмитрия Казеннова и консула-советника миссии Андрея Сургаева персонами нон грата. Об этом сообщает Postimees. Теперь оба дипломата должны в кратчайшие сроки покинуть страну.

МИД и Полиция безопасности Эстонии прокомментировать ситуацию отказались.

В российском МИДе, передает ТАСС, решение Таллина расценили как "очередной недружественный и ничем не обоснованный акт" и заверили, что этот шаг "не останется без ответа".

В последнее время в Эстонии вынесли приговоры нескольким российским агентам. В частности, были осуждены двое контрабандистов, одновременно работавших на ФСБ, - Артем Малышев и Алик Хучбаров. Оба имеют как эстонское, так и российское гражданство. И тот и другой собирали и передавали в Россию сведения о работе Департамента полиции и погранохраны. Первый из осужденных кроме того вел шпионаж за армией балтийской страны и Союзом обороны Эстонии - добровольческой парамилитарной организацией, которая наряду с армией входит в состав Сил обороны Эстонии.

Малышев получил два с половиной года тюрьмы, Хучбаров - три года.

8 мая был вынесен приговор агенту ГРУ Артему Зинченко - он получил пятилетний срок. Гражданин России Зинченко с 2013 года жил в Эстонии, имея вид на жительство. Он собирал информацию о Силах обороны Эстонии и военных формированиях ее союзников по НАТО, а также о жизненно важных объектах балтийской страны. Задержали Зинченко 9 января нынешнего года. Как отмечалось, это был первый случай задержания агента ГРУ в Эстонии.