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Палата общин британского парламента приняла закон, позволяющий правительству конфисковывать активы иностранцев, которые причастны к нарушению прав человека и приобрели недвижимость для отмывания незаконно нажитых средств. Об этом сообщает Independent. Теперь документ, проект которого подготовило МВД страны, должен получить одобрение Палаты лордов.

Закон схож с американским актом Магнитского, принятым в 2012 году. Тем не менее МВД отказалось включать в законопроект поправку о введении санкций против лиц, имевшим отношение к гибели российского юриста. На принятии такой поправки настаивали 50 депутатов от восьми партий. Не была включена в документ и норма, позволяющая третьим лицам добиваться введения санкций против нарушителей прав человека. Отказ внести такую поправку МВД объяснило опасением того, что вопрос санкций будет использоваться в политических играх.

Несмотря на это, гендиректор инвестиционного фонда Hermitage Capital Уильям Браудер, активно добивающийся привлечения к ответственности виновных в гибели Магнитского, приветствовал принятие закона. Как говорится на сайте Law and Order in Russia, финансист заявил, что новый закон "станет источником ощутимых страхов для клептократов в России и других странах с авторитарными режимами". "У них у всех есть дорогая недвижимость в Лондоне, и они думают, что они неприкосновенны", - заметил Браудер.

Лоббирование закона потребовало семи лет работы, добавил бизнесмен. Однако, заключил он, работа еще не окончено - теперь предстоит добиться принятия отдельного закона о визовых санкциях для нарушителей прав человека.