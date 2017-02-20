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Также: Право, Россия, Общество, Политика | Персоны: Уильям Браудер

новость Браудер заочно арестован по очередному делу

20.02.2017
Уильям Браудер. Фото: weforum.org
Уильям Браудер. Фото: weforum.org
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Судья Тверского райсуда Москвы Дмитрий Гордеев заочно арестовал гендиректора инвестиционного фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера по очередному возбужденному против него делу о налоговых махинациях. О решении, вынесенном 17 февраля, сообщил в понедельник Интерфакс.

Аналогичное решение этот же судья вынес и в отношении второго фигуранта дела - Ивана Черкасова, компаньона Браудера. Так же как и Браудер, Черкасов живет в Великобритании.

Арест обоим бизнесменам назначен на срок два месяца с момента передачи в Россию либо задержания на российской территории.

В связи с решениями судьи Гордеева оба обвиняемых объявлены в международный розыск. Их данные направлены в российское бюро Интерпола.

Это не первая попытка России добиться ареста Браудера и Черкасова через Интерпол. Попытки, предпринимавшиеся ранее, успехом не увенчались.

Как Браудеру, так и его компаньону заочно предъявлены обвинения по части 3 статьи 33 - статье 196 (организация преднамеренного банкротства; до шести лет колонии), части 3 статьи 33 - пунктам "а", "б" части 2 статьи 199 (организация уклонения от уплаты налогов, совершенного в составе группы лиц в особо крупном размере; также до шести лет) и части 3 статьи 30 - части 2 статьи 199.1 УК (покушение на неисполнение обязанностей налогового агента в особо крупном размере; тот же максимальный срок).

В России возбуждено несколько дел против Браудера. В рамках одного из них бизнесмену также вменялось уклонение от уплаты налогов. В июле 2013 года судья Тверского райсуда Игорь Алисов заочно осудил Браудера по этому делу к девяти годам общего режима. Вторым фигурантов был погибший в СИЗО аудитор Сергей Магнитский. Алисов объявил виновным и его, после чего прекратил преследование Магнитского в связи с его смертью. В январе 2014-го приговор Браудеру и Магнитскому был подтвержден.

Известно также о деле против Браудера, возбужденном по части 4 статьи 159 УК (мошенничество в особо крупном размере) - по обвинению в незаконной скупке акций "Газпрома".

Преследование бизнесмена в России началось, после того как он стал добиваться привлечения к ответственности виновных в гибели Магнитского.

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20.02.2017

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