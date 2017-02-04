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новость В Вене задержаны 22 выходца из Чечни

04.02.2017
Австрийские полицейские. Фото: vienna.at
Австрийские полицейские. Фото: vienna.at
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Австрийская полиция задержала в Вене более 20 выходцев из Чечни, сообщает APA. У них было обнаружено огнестрельное оружие и боеприпасы.

В пятницу вечером местные жители сообщили в полицию, что на Дунайском острове в районе Флоридсдорф собралась подозрительная группа мужчин. Подъехавшим полицейским мужчины объяснили, что собрались для прогулки, некоторые утверждали, что возвращаются со свадьбы. Решение о задержании было принято, после того как полицейский нашел пистолет, который один из собравшихся попытался спрятать в снегу.

Полицейские вызвали спецподразделение WEGA. При осмотре автомобилей задержанных полицейские нашли автомат и боеприпасы.

В субботу 22 задержанных мужчины в возрасте от 25 до 50 лет были допрошены следователями. Первоначально дело было возбуждено по статье 246 УК Австрии (враждебные по отношению к государству связи).

Однако впоследствии министр внутренних дел Вольфганг Соботка заявил, что в данном случае речь идет не о терроризме, а о соперничестве криминальных группировок.

Министр поблагодарил граждан, сообщивших о подозрительных лицах, и отметил хорошее взаимодействие между обществом и полицией. "Как министр внутренних дел должен заявить, что мой главный приоритет - гарантии среды безопасности и свободы в нашей республике. Без безопасности нет свободы", - подчеркнул Соботка.

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04.02.2017

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