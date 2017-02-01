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новость ЕСПЧ присудил трем россиянам компенсации за помещение в судах в клетку

01.02.2017
Здание ЕСПЧ. Фото: echr.coe.int
Здание ЕСПЧ. Фото: echr.coe.int
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ЕСПЧ присудил трем гражданам России компенсации за помещение в металлическую клетку в судах. Решение, вынесенное 31 января, опубликовано на сайте суда.

В одно производство были объединены жалобы 40-летнего Руслана Воронцова из Красноярска, 45-летнего Александра Сусарина из Чебоксар и 30-летнего Евгения Беляева из Вологодской области. Все трое были осуждены в своих регионах в 2011-2014 годах: Воронцов к трем с половиной годам за грабеж или разбой (в английском тексте - robbery), Сусарин к семи годам за мошенничество, Беляев к трем годам за причинение тяжкого вреда здоровью.

В 2014-2015 годах осужденные подали жалобы на содержание в клетках во время судов: Воронцов и Беляев самостоятельно, Сусарин через адвоката. Они заявили, что Россия нарушила в их отношении статью 3 (запрещение пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения) Европейской конвенции.

Страсбургский суд принял доводы заявителей и обязал Россию выплатить Воронцову 3 тысячи евро, а Сусарину и Беляеву - по 7,5 тысячи евро. Также он потребовал от российских властей возместить Сусарину 1000 евро судебных издержек.

В 2014 году ЕСПЧ признал практикуемое в России помещение подследственных и подсудимых в металлическую или стеклянную клетку в залах суда нарушающим права человека. Тем не менее российские власти мнение Страсбургского суда игнорируют. Так, в конце декабря 2016 года, когда начался процесс болотника Максима Панфилова, защита потребовала не запирать подсудимого в стеклянную клетку на время разбирательства. В частности, юристы сослались на решения ЕСПЧ, в том числе по Болотному делу. Однако помощник замоскворецкого межрайонного прокурора Елизавета Апухтина, поддерживающая обвинение в процессе, возразила: "Содержание в клетке, конечно, нарушает некоторые права, но так у нас принято". Судья Замоскворецкого райсуда Москвы Елена Аверченко заняла сторону Апухтиной.

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01.02.2017

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