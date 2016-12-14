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новость В Кембридже перенесены слушания по делу Буковского в связи с его госпитализацией

14.12.2016
Владимир Буковский после слушаний в магистратском суде Кембриджшира, 16.05.2016. Фото: @BBCDanielS
Владимир Буковский после слушаний в магистратском суде Кембриджшира, 16.05.2016. Фото: @BBCDanielS
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Бывыший советский диссидент Владимир Буковский госпитализирован с пневмонией, сообщает Би-Би-Си. По словам его помощника Павла Строилова, 73-летний Буковский был доставлен в больницу из дома во вторник вечером. Сколько ему придется пробыть в больнице, врачи пока сказать не могут.

В среду судья Коронного суда Кембриджа Гарет Хоксворт решил распустить коллегию присяжных и отложить до января слушания по делу в отношении Буковского.

На первом заседании суда в Кембридже выяснилось, что большая часть файлов, содержащих детскую порнографию и обнаруженных на компьютере Буковского, никогда не проигрывалась в видеоплеерах и не открывалась в приложениях для просмотра фото. Во вторник в суде продолжался допрос свидетелей обвинения. По плану до конца недели присяжные и судья должны были выслушать свидетелей защиты.

27 апреля 2015 года главный прокурор Королевской прокурорской службы по Восточной Англии Дженни Хопкинс заявила, что ведомство по итогам расследования, проведенного полицией Кембриджшира, намерено предъявить Буковскому обвинение в пяти эпизодах изготовления и пяти эпизодах хранения непристойных фотографий детей. При этом под "изготовлением" в прокуратуре имеют в виду скачивание из интернета. В тот же день бывшего политзека и его адвоката уведомили об этом решении. Правозащитник подозрения категорически отверг.

Разбирательство на некоторое время было отложено в связи с лечением и последующей реабилитацией Буковского.

В августе 2015 года Буковский подал иск к Королевской прокурорской службе. Он потребовал взыскать с ведомства 100 тысяч фунтов за диффамацию. Правозащитник обвинил прокуратуру в злоупотреблении полномочиями и причинении вреда его репутации посредством лживых заявлений. Утверждения ведомства, сделанные в связи с расследованием, не имеют под собой никаких оснований, подчеркнул Буковский. В то же время, добавил он, информация прокурорской службы получила широкое распространение.

20 апреля 2016 года Буковский объявил голодовку из-за проволочек с рассмотрением своего иска. Он добивался, чтобы магистратский суд графства Кембриджшир отложил слушания по делу против него до того момента, пока не будет принято решение по встречному иску к прокуратуре.

16 мая магистратский суд удовлетворил требование Буковского и отложил слушания до декабря. После этого правозащитник снял голодовку.

28 июля Высокий суд Лондона отклонил иск Буковского о защите репутации. В обоснование такого решения было заявлено, что британская прокуратура не сообщала о причастности Буковского к сексуальному насилию над детьми. Таким образом, суд встал на сторону надзорного ведомства, которое отрицало, что в своем изданном в апреле 2015 года пресс-релизе оклеветало бывшего политзаключенного.

"Это просто очковтирательство, - прокомментировал решение суда сам Буковский. - Обвинения прокуратуры в отношении меня были повторены по всем СМИ, потрясли весь мир, разрушили мою репутацию - и теперь мне говорят, что они никогда этого не делали! Это возмутительно. За 15 месяцев они пытались внедрить в сознание людей через все виды СМИ, что я какой-то педофил. И теперь они говорят: "Нет, мы не про это". Ничего сексуального, только бизнес. Может, только неразумный читатель увидел такой смысл. И все же даже сейчас они не пытаются исправить свои объявления, это по-прежнему помещено на их сайте в точно таких же выражениях. Мне по-прежнему инкриминируется "создание" этих изображений, хотя в судебном заседании было установлено, что я не участвовал в их производстве".

В провокациях бывший политзек обвинил ФСБ. В Британии, рассказал он, "власти молчат и отказываются сообщить, откуда они получили эту информацию". "Но на суде им придется под присягой раскрыть источник. Хотя сейчас такие времена, что могут просто сказать, что, мол, не подлежит раскрытию", - добавил Буковский.

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