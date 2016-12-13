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новость ЕСПЧ взыскал с правительства России 15 тысяч евро за неоказание медпомощи осужденному

13.12.2016
Здание ЕСПЧ. Фото: echr.coe.int
Здание ЕСПЧ. Фото: echr.coe.int
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ЕСПЧ взыскал с правительства России 15 тысяч евро за неоказание медпомощи осужденному Владимиру Пашкевичу, умершему в забайкальской колонии. Об этом "Граням" сообщил руководитель правозащитной организации "Зона права" Сергей Петряков, представляющий интересы сестры Пашкевича в Страсбурге.

Таким образом, ЕСПЧ признал, что российские власти нарушили две статьи Конвенции о защите прав человека и основных свобод - статью 3 (Запрет бесчеловечного и унижающего достоинство обращения - в части неоказания надлежащей медицинской помощи) и статью 13 (Право на эффективное средство правовой защиты).

63-летний инвалид Владимир Пашкевич, отбывавший наказание в ИК-7 УФСИН по Забайкальскому краю, страдал рядом серьезных заболеваний. Среди них - ишемическая болезнь сердца, стенокардия, атеросклероз аорты и мозговых артерий, хроническая болезнь легких, застарелый компрессионный перелом позвонков и т.д.

Пашкевич испытывал постоянные боли в области позвоночного столба и пояснице и был вынужден передвигаться только на инвалидной коляске, которую приобрел за свой счет. На протяжении нескольких лет Пашкевич испытывал серьезные трудности при использовании туалета или движении по лестнице на территории учреждения, не приспособленного для содержания инвалидов.

В решении ЕСПЧ подчеркивается, что, российские власти, отправляя инвалида в колонию, должны были обеспечить ему необходимые условия содержания. Как следует из документов, должностные лица знали о состоянии здоровья Пашкевича, но не предпринимали никаких мер, чтобы облегчить его страдания. Это не оспаривается и правительством России.

Пашкевич сообщал, что сотрудники колонии не давали ему положенные лекарства, отказывали в приеме ортопеда и не давали провести операцию на грыже. Пашкевич безрезультатно жаловался в различные инстанции на нарушение своих прав в колонии.

В заключение ЕСПЧ, ссылаясь на предыдущие решения по схожим делам, отмечает, что в России не существует никаких эффективных средств правовой защиты в связи с ненадлежащим оказанием медпомощи в местах лишения свободы.

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13.12.2016

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