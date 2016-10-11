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Комиссар Совета Европы по правам человека Нилс Муйжниекс вынужден отменить свой визит в Россию из-за предложенных властями "неприемлемых условий" реализации его программы. Об этом сообщается на сайте СЕ.

По словам Муйжниекса, последние несколько месяцев он обсуждал с российскими властями возможность осуществления визита в страну в октябре этого года для оценки ситуации в области прав человека.

"С глубоким сожалением вынужден сообщить, что этот визит не состоится ввиду неприемлемых условий, предложенных властями Российской Федерации для реализации моей программы. В частности, ограничение визита до 48 часов посещения исключительно Москвы с одним рабочим днем не позволяют реализовать полноценную программу посещения страны, как я это делаю во всех других странах-членах Совета Европы, где я встречаюсь с властями, национальными институтами по правам человека, гражданским обществом и иными партнерами, а также посещаю места возможных нарушений прав человека, в том числе за пределами столицы", - говорится в заявлении комиссара.

Муйжниекс сообщил российским властям, что их действия вызывают "глубокую озабоченность и сожаление".

Комиссар Совета Европы по правам человека неоднократно посещал Россию и выступал с критикой властей. В 2013 году Муйжниекс призвал российские власти не мешать работе некоммерческих организаций и привести законодательство в соответствие с европейскими стандартами. В докладе комиссара о ситуации с НКО содержался призыв к России отказаться от термина "иностранный агент".

В ноябре 2014 года Муйжниекс опубликовал доклад о проблеме пыток и жестокого обращения со стороны сотрудников полиции. Комиссар отмечал, что эта проблема существует в России уже давно. При этом определение пытки в российском законодательстве "не включает такие необходимые элементы, как участие государственного служащего или иного лица, занимающего государственную должность, в совершении пыток, подстрекательстве и устном или молчаливом согласии на использование пыток", - гоаворилось в документе.

"Следует внести в законодательство изменения, в соответствии с которыми пытки будут квалифицироваться как отдельный вид преступления, а также добиться того, чтобы сотрудники правоохранительных и иных органов преследовались непосредственно за совершение именно этого преступления, а приговоры, выносимые таким лицам, были соразмерны тяжести совершенных ими преступлений", - отмечалось в докладе комиссара.