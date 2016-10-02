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Также: Европа, Право, Мир, Общество, Политика | Персоны: Тереза Мэй

новость Премьер Британии: Процедура выхода из ЕС будет запущена до конца марта

02.10.2016
Тереза Мэй. Фото: gov.uk
Тереза Мэй. Фото: gov.uk
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Процедура выхода Великобритании из Евросоюза будет запущена до конца марта 2017 года. Как передает Reuters, об этом заявила премьер-министр страны Тереза Мэй.

Кроме того, Мэй пообещала в следующем году инициировать принятие "великого закона отмены", который сделает Британию "суверенной и независимой страной". Речь идет об отмене Акта о европейских сообществах 1972 года, который ввел на территории страны законодательство тогдашнего Европейского сообщества, позже преобразованного в Евросоюз.

Член Консервативной партии Мэй стала премьером 13 июля. В этой должности она сменила своего однопартийца Дэвида Кэмерона, который подал в отставку после референдума о выходе Британии из ЕС.

На этом голосовании за прекращение членства страны в Евросоюзе высказались 51,9 процента подданных, против - соответственно 48,1 процента.

Процедура выхода Соединенного Королевства из ЕС согласно статье 50 Лиссабонского договора должна занять два года.

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02.10.2016

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