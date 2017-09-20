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В прениях сторон по делу о сепаратизме, сфабрикованному против зампреда Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова, прокурор Семенчук запросил для подсудимого три с половиной года условно с трехлетним испытательным сроком. Об этом сообщила на своей ФБ-странице дочь политика Айше Умерова.

Также Семенчук потребовал на три года запретить подсудимому общественную и преподавательскую деятельность.

Сам 60-летний Умеров, передают "Крым.Реалии", в прениях вновь заявил о своей правоте. "Аннексию называю аннексией, а установленную власть - оккупационной, - подчеркнул он. - Считаю, что необходимо вернуться к границам 1991 года, установившимся при развале СССР. Эти границы признаны в мире и подтверждены соответствующими документами между Украиной и Российской Федерацией".

Слушания по существу дела продолжаются с 7 июня в Симферопольском райсуде аннексированного Крыма. Процесс ведет бывший украинский судья Андрей Кулишов, объявленный на континентальной Украине в розыск по делу о государственной измене. Интересы Умерова представляют адвокаты Эмиль Курбединов, Эдем Семедляев, Марк Фейгин и защитник Александр Подрабинек.

Обвинитель в процессе менялся дважды. Первоначально обвинение поддерживал прокурор Олег Саргинов. 28 июня его сменила Елена Артеменко. Вступив в дело, она отказалась знакомиться с его материалами. "Если прокурор, вступая в дело, не знает, кто был допрошен, как такой прокурор может объективно подходить к исполнению своих обязанностей?" - отмечал адвокат Курбединов. В свою очередь, Фейгин, пытаясь объяснить поведение Артеменко, не исключил, что "она знает, каким будет приговор". Между тем Подрабинек отмечал совершенную безграмотность чиновницы.

6 сентября Артеменко была заменена Семенчуком.

Умерову вменена часть 2 статьи 280.1 российского УК (публичные призывы к сепаратизму через СМИ), предусматривающая до пяти лет колонии. Поводом к преследованию политика стало его интервью, данное 19 марта 2016-го в прямом эфире крымскотатарского телеканала ATR, который после изгнания из Крыма работает в Киеве. Как утверждает ФСБ, зампред Меджлиса "публично призывал к необходимости нарушения территориальной целостности РФ".

О фабрикации дела стало известно 12 мая 2016 года. Следствие вел чиновник УФСБ по аннексированным Крыму и Севастополю старший лейтенант юстиции Игорь Скрипка. В деле три тома объемом примерно 250 страниц каждый. Умеров находится под подпиской о невыезде.

Вину политик признать отказался. Показаний на следствии он давать не стал. Во время допроса в суде 13 сентября Умеров указал, что дело против него возбуждено за две его фразы, вырванные из контекста и неверно переведенные с крымскотатарского языка. Действительной причиной преследования подсудимый назвал свою общую позицию относительно аннексии Крыма. "Я не признаю результатов так называемого референдума в марте 2014 года, не признаю юрисдикцию России в Крыму", - подчеркнул он.

Также Умеров и его защита указывали на массу фальсификаций в деле. В частности, крымскотатарский оригинал выступления политика в материалах отсутствует. При этом привлеченный защитой специалист по крымскотатарскому языку Сеитислям Кишвеев на допросе 19 сентября заявил как минимум о 17 ошибках и неточностях в русском переводе, который содержится в деле. "Я полностью перевел его выступление и не нашел ни одного призыва к нарушению территориальной целостности России и призывов к экстремистским действиям, - подчеркнул лингвист. - Я считаю, он (перевод. - Ред.) сделан неквалифицированно".

Показания свидетелей обвинения в суде существенно разнились с данными на следствии.

2 августа судья Кулишов отказался приобщить к делу резолюцию Генассамблеи ООН от 19 декабря 2016 года о ситуации с правами человека в Крыму. Это первый документ Объединенных Наций, в котором Россия названа государством-оккупантом, а Крым и Севастополь - временно оккупированными территориями.

"Мне показалось, что судья искренне не понимает, что это правовой документ и что он характеризует то, что Ильми Умеров действовал в правовом поле, которое признает мировое сообщество, - прокомментировал Подрабинек отказное решение Кулишова. - Они недоумевают, как это может быть, что ООН издает некоторый правовой документ, который следует учитывать, в том числе в России".

Ряд свидетелей защиты принципиально давал показания в процессе на крымскотатарском языке.