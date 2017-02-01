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новость Россия обстреляла украинский военный самолет над Черным морем

01.02.2017
Пулевая пробоина в корпусе украинского Ан-26: вид изнутри самолета. Фото с ФБ-страницы Степана Полторака
Пулевая пробоина в корпусе украинского Ан-26: вид изнутри самолета. Фото с ФБ-страницы Степана Полторака
статья Статья

Авдеевку продолжают обстреливать из "Градов"

Не прекращаются обстрелы украинской Авдеевки. По данным Киева, пророссийские боевики за сутки 86 раз открывали огонь по позициям сил АТО. Обстрел ведется из установок "Град" и крупнокалиберной артиллерии. "Серьезную озабоченность" опасным обострением ситуации на востоке Украины выразил Совбез ООН. Госдепартамент США призвал немедленно прекратить огонь и обеспечить наблюдателям ОБСЕ беспрепятственный доступ в регион. ХРОНИКА.

31.01.2017

Российские военные обстреляли транспортный самолет ВМФ Украины Ан-26, выполнявший тренировочный полет над Черным морем в исключительной экономической зоне своей страны. Об этом сообщил на своей ФБ-странице министр обороны Украины Степан Полторак.

Инцидент произошел 1 февраля в районе Одесского газового месторождения. Самолет был обстрелян из стрелкового оружия с буровых вышек, ранее незаконно захваченных Россией. Одна из пуль оставила в корпусе Ан-26 сквозную пробоину диаметром 3 сантиметра.

Экипаж не пострадал и, несмотря на обстрел, продолжил выполнение задания.

Также Полторак написал, что летчики выявили действующую радиолокационную станцию России. Такие РЛС, заметил министр, обычно используются для наведения ракет систем ПВО.

В декабре 2015 года сообщалось, что Россия устанавливает на Одесском месторождении нефтедобывающую платформу "Таврида", незаконно захваченную у Украины в ходе аннексии Крыма. Монтажные работы вел буксир "Центавр", также полученный Россией в результате аннексии. Под предлогом охраны от военных кораблей Украины погранслужба ФСБ направила к платформе сторожевой корабль "Аметист".

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01.02.2017

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