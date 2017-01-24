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Генпрокуратура Украины разрешила СБУ начать процедуру заочного осуждения бывшего "народного губернатора" Донецкой области и лидера "Народного ополчения Донбасса" Павла Губарева. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.

Губареву инкриминированы часть 1 статьи 109 (действия для насильственного изменения конституционного строя или захвата власти; от 5 до 10 лет колонии), часть 2 статьи 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины; та же санкция), часть 1 статьи 258-3 (создание террористической организации или руководство ею; от 8 до 15 лет) и часть 1 статьи 294 УК Украины (организация массовых беспорядков; от 5 до 8 лет).

В рамках дела лидеру террористов вменяется организация в феврале - марте 2014 года захватов административных зданий в Донецке. Захваты, отмечает прокуратура, сопровождались сопротивлением правоохранителям.

После победы Евромайдана Губарев стал одним из лидеров пророссийского контрреволюционного мятежа на Донетчине, а в дальнейшем до конца 2014 года был в числе основных и наиболее известных функционеров ДНР.

3 марта 2014 года Губарев в сопровождении сторонников явился на заседание Донецкой областной рады, заявил, будто на вече его избрали "народным губернатором" региона, и потребовал от депутатов признать его полномочия. Два дня спустя он возглавил штурм Донецкой обладминистрации, окончившийся ее захватом.

6 марта, после того как украинская милиция освободила здание, спецназовцы задержали Губарева на конспиративной квартире. На другой день суд в Киеве арестовал лидера мятежников на два месяца.

Однако через два месяца, 7 мая, Губарева обменяли на трех сотрудников спецназа СБУ "Альфа", которых террористы удерживали в захваченном Славянске.

В ночь на 2 июня 2014-го кабинет Губарева в занятом боевиками здании Донецкой обладминистрации был обстрелян из гранатомета. Нападавшие целились в окно кабинета, но промахнулись.

13 октября того же года на Губарева было совершено новое покушение. Неизвестные обстреляли машину террориста на трассе Ростов-на-Дону - Донецк, после чего автомобиль врезался в столб. Губарева в бессознательном состоянии доставили в ростовскую больницу. В ноябре террориста выписали, и он вернулся в Донецк.

19 января 2015-го Губарев был похищен в Донецке. По некоторым данным, в похищении участвовали чеченцы. Сообщалось, что "власти ДНР" арестовали его по подозрениях в махинациях с гуманитарной помощью. Однако уже на другой день стало известно, что террориста освободили.

После этого Губарев, насколько известно, уже не играл какой-либо роли в деятельности ДНР.

США, Канада и Евросоюз включил террориста в свои санкционные списки.