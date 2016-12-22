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Верховный суд Крыма оставил без удовлетворения апелляционные жалобы жителей Судака Алима Муслядинова и Аблякима Аблякимова, сообщает "Крым.Реалии". При этом суд счел, что они были не организаторами, а участниками автопробега в день депортации крымских татар 18 мая, и снизил назначенные Муслядинову и Аблякимову штрафы с 20 до 10 тысяч рублей.

В ходе заседания оба участника акции пояснили, что не участвовали в массовых мероприятиях, а были задержаны за то, что в их машинах были установлены крымскотатарские флаги. Представлявший интересы обоих подсудимых адвокат Александр Попков обратил внимание суда на то, что полицейские составили протоколы только через два дня после акции. Таким образом, они не могли определить, что за массовое мероприятие проводилось с участием его подзащитных. По словам адвоката, Муслядинов и Аблякимов просто двигались в составе колонны к месту проведения траурных мероприятий.

Попков подчеркнул, что вывешивание флагов само по себе не может служить признаком массового мероприятия и демонстрировать наличие каких-то целей или идей. "Так же, как вывешивание флагов Победы или флагов воздушно-десантных войск", - отметил адвокат.

15 декабря Верховный суд Крыма принял аналогичное решение в отношении двух других фигурантов "дела судакского автопробега" Энвера Чавуша и Сейтмемета Сейтумерова.

18 мая Аблякимов, Чавуш, Сейтумеров и Муслядинов проехали по городу, после чего остановились у памятника жертвам депортации, чтобы принять участие в согласованной траурной акции. Однако там они были незаконно задержаны российской полицией и доставлены на опрос в отдел. Им вменили несогласованный автопробег.

Однако 7 июня судья Судакского горсуда Ольга Хараман прекратила дела в отношении привлекаемых, не усмотрев в их действиях состава вмененного "правонарушения".

После этого и.о. начальника Судакского горотдела полиции Дмитрий Креков подал апелляцию на решения Хараман в верховный суд аннексированного региона. При законной украинской власти Креков также возглавлял городскую милицию, а затем изменил присяге и перешел на службу в российские силовые структуры.

29 августа судья Сергей Яковлев, рассмотрев апелляции, отменил решения о прекращении административных дел Аблякимова и Чавуша и направил материалы этих дел на новое рассмотрение в Судакский горсуд. 1 сентября были отменены решения о прекращении дел Сейтумерова и Муслядинова.

27 октября судья Судакского горсуда Евгений Рыков оштрафовал Аблякимова, Чавуша, Сейтумерова и Муслядинова на 20 тысяч рублей каждого по части 2 статьи 20.2 российского КоАП (организация публичного мероприятия без уведомления). На слушаниях по делу Чавуша был допрошен инспектор ДПС. На вопрос адвоката, привело ли наличие крымскотатарского флага на машине привлекаемого к каким-либо негативным последствиям для окружающих, силовик ответил: "К сожалению, нет".