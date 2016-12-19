О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Politics/World/Europe/Ukraine/m.257553.html | http://mirror715.graniru.info/Politics/World/Europe/Ukraine/m.257553.html
Также: Украина, Экономика, Европа, Мир, Политика | Персоны: Игорь Коломойский

новость Правительство Украины объявило о национализации "Приватбанка"

19.12.2016
Отделение "Приватбанка". Фото: privatbank.ua
Отделение "Приватбанка". Фото: privatbank.ua
Реклама

Правительство Украины приняло решение о национализации "Приватбанка" Игоря Коломойского. Как говорится в сообщении на сайте украинского кабмина, 100 процентов акций банка перейдут Министерству финансов.

В пресс-релизе подчеркивается, что решение было принято в целях "обеспечения стабильности в финансовой системе страны". С предложением к правительству обратились "частные акционеры "Приватбанка", пожелав, чтобы государство в интересах клиентов банка стало его полным собственником".

"Эти действия происходят в четкой координации с международными финансовыми организациями и при их поддержке", - говорится в сообщении. В пресс-релизе гарантируется бесперебойное функционирование банка и сохранение средств его клиентов. Переходный период начинается с 19 декабря.

Сам Коломойский решение правительства назвал "классическим рейдерством". Об этом олигарх написал на своей странице в Фейсбуке.

"Что же, нас все-таки дожали. Не национализация, это классическое рейдерство. Клиентам просьба не паниковать, с деньгами все будет в порядке. Пострадали только собственники. И инвестиционный климат в стране. Впрочем, его больше нет", - написал он.

"Приватбанк" - одно из крупнейших на Украине финансовых учреждений. 41,66 процента его акций принадлежат Игорю Коломойскому, 33,25 процента - бизнесмену Геннадию Боголюбову. По данным НБУ, по состоянию на 1 июля текущего года "Приватбанк" занимал первое место по размеру активов (268,9 миллиарда гривен) среди действующих в стране банков.

Оставить комментарий Обсудить
19.12.2016

новость Новости по теме
05.02.2016 Стокгольмский арбитраж рассмотрит иски "Приватбанка" по имуществу в Крыму →
19.01.2016 Украинский Ощадбанк подал иск против России из-за утраты имущества в Крыму →
06.01.2016 Украина подаст в международный суд ООН иск против России →
09.07.2015 Россия отказалась признать иск "Приватбанка" за ущерб в Крыму →
06.02.2015 В Одессе взорвано отделение "Приватбанка" →
03.09.2014 Власти Крыма национализировали имущество Коломойского →
02.09.2014 Суд арестовал московское имущество Коломойского →
01.09.2014 В Крыму арестовали активы Коломойского →
Фото и Видео
27970
Play own
"Украинские диверсанты" в Москве.
27872
Play own
"Вече" в третью годовщину Майдана
27554
Play own
Апелляция Карпюка и Клыха. Савченко в Москве
27502
Play own
Сирийцы и украинцы: "Путин - убийца"
Реклама


Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
статья Грибок на ногтях
статья Встреча Михалкова с Поветкиным
Илья Мильштейн
новость Друг Сечина в администрации Трампа
Игорь Сечин, Владимир Путин и Рекс Тиллерсон. Фото: theatlantic.com
новость Грозный: подсчет потерь
Моджахеды, убитые под Грозным. Кадр видео из Инстаграма Рамзана Кадырова
РЕКЛАМА
Loading...
новость Авиакатастрофа в Якутии
Ил-18. Фото с сайта www.airlines.afriqonline.com
новость Мундиаль в России под вопросом
Штаб-квартира ФИФА в Цюрихе. Фото: fifa.com
новость Нерешительность в Белом Доме
Белый Дом. Фото с сайта WhiteHouse.Gov
статья Алеппо и мировое бездушие
Виталий Портников
новость Резолюцию по Алеппо согласовали
Алеппо. Фото: veteranstoday.com
статья Бильжо пособил Мединскому
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Вагнера ищет жена
Дмитрий Уткин (Вагнер) на приеме в Кремле. Кадр Первого канала
новость Протесты в Польше
Протесты в Варшаве. Кадр TVN24
новость Умерову грозит новое дело
Ильми Умеров. Фото: 15minut.org
новость Обама обвиняет Путина
Барак Обама и Владимир Путин. Фото пресс-службы Кремля
новость Силивончика будут депортировать
Кирилл Силивончик. Фото с личной страницы в соцсети
новость Жаров о блокировках
Александр Жаров. Фото: rkn.gov.ru
новость Пытки чеченца в Ингушетии
Юнус-Бек Евкуров открывает новое здание Назрановского РОВД. Фото: evkurov.livejournal.com
в блоге Крысик не хочет платить
383
новость Поветкин попался на допинге
Александр Поветкин. Фото: alexander-povetkin.ru
новость Клитон: У Путина зуб на меня
Хиллари Клинтон. Фото: hillaryclinton.com