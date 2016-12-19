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Правительство Украины приняло решение о национализации "Приватбанка" Игоря Коломойского. Как говорится в сообщении на сайте украинского кабмина, 100 процентов акций банка перейдут Министерству финансов.

В пресс-релизе подчеркивается, что решение было принято в целях "обеспечения стабильности в финансовой системе страны". С предложением к правительству обратились "частные акционеры "Приватбанка", пожелав, чтобы государство в интересах клиентов банка стало его полным собственником".

"Эти действия происходят в четкой координации с международными финансовыми организациями и при их поддержке", - говорится в сообщении. В пресс-релизе гарантируется бесперебойное функционирование банка и сохранение средств его клиентов. Переходный период начинается с 19 декабря.

Сам Коломойский решение правительства назвал "классическим рейдерством". Об этом олигарх написал на своей странице в Фейсбуке.

"Что же, нас все-таки дожали. Не национализация, это классическое рейдерство. Клиентам просьба не паниковать, с деньгами все будет в порядке. Пострадали только собственники. И инвестиционный климат в стране. Впрочем, его больше нет", - написал он.

"Приватбанк" - одно из крупнейших на Украине финансовых учреждений. 41,66 процента его акций принадлежат Игорю Коломойскому, 33,25 процента - бизнесмену Геннадию Боголюбову. По данным НБУ, по состоянию на 1 июля текущего года "Приватбанк" занимал первое место по размеру активов (268,9 миллиарда гривен) среди действующих в стране банков.